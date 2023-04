Handys, Bargeld und Spielkonsolen gestohlen – Diebe in Würenlos und Rheinfelden In der Nacht auf Freitag waren im Aargau erneut Diebe unterwegs. Die Polizei mahnt zur Vorsicht und gibt Tipps zum Schutz vor Einbrechern. Tobias Burkard

In Rheinfelden und Würenlos erbeuteten Einbrecher Deliktgut im Wert von mehreren Tausend Franken. Symbolfoto: Tamedia-Archiv

In der Nacht auf Freitag waren in Kanton Aargau Einbrecher unterwegs, wie die Polizei mitteilt. Aus Würenlos und Rheinfelden wurden der Kantonspolizei Aargau am Freitagvormittag insgesamt acht Vorfälle gemeldet.