Die Baselbieter Polizei konnte letzte Woche einen Kriminalfall rekordverdächtig schnell lösen. Dies nicht zuletzt dank der Unterstützung des Tatverdächtigen selbst, flüchtete dieser doch nach seiner Tat direkt vor den Polizeihauptposten in Pratteln.

Den missglückten Fluchtversuch beschreibt die Polizei Baselland auf Facebook unter der Rubrik «Dumm gelaufen»: Am letzten Mittwoch habe ein 46-jähriger Mann im Coop in Pratteln einer Frau eine Handtasche mit mehreren Hundert Franken Bargeld entwendet. «Anschliessend flüchtete der Dieb über die Dachterrasse und sprang vom Flachdach direkt vor das Bürofenster des Polizeihauptpostens Pratteln», so die Polizei.

Ein Polizeimitarbeiter habe den Mann bemerkt und ihn angesprochen. «Als der Dieb realisierte, wo er gerade gelandet war, rannte er davon.» Weit sei er allerdings nicht gekommen. Denn: «Mit der Hilfe von zwei Nachbarn konnte der Mann festgehalten und arretiert werden.»

Positive Überraschung

Kurze Zeit später sei das Opfer auf dem Polizeihauptposten erschienen und habe den Diebstahl melden wollen. «Die Frau staunte nicht schlecht, als der Polizist ihr die Tasche inklusive Bargeld wieder überreichen konnte.»

Der glücklose Dieb erntet derweil Spott und Hohn im Internet. Da sei offenbar jemand «mit dem falschen Bein aufgestanden», meint eine Facebook-Kommentatorin. Eine andere führt den misslungenen Fluchtversuch auf das «Karma» des Delinquenten zurück. «Dümmer, als die Polizei erlaubt», meint eine Dritte. Eine gewisse Barbara resümiert: «Das Leben schreibt die besten Geschichten!»

