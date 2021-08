Ikone der Frauenbewegung – Die zwei Gesichter der Frida Kahlo Sie stand den Surrealisten nahe. Und der Volkskunst. Sie war krank, hatte einen untreuen Ehemann. Und betrog ihn. Ihre Bilder erzählen davon. Ein Prachtband versammelt erstmals sämtliche Gemälde von Frida Kahlo. Stephan Reuter

Blutsgeschwisterlich mit ihren beiden Wesen vereint: Frida Kahlo, «Las dos Fridas» von 1939, links in westlicher Kleidermode, rechts volkstümlich indigen. Foto: LML Archiv © Banco de Mexico Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust, Pro Litteris

Sie malte mexikanisch. Sie lebte europäisch. Mithin auch umgekehrt. So scharf lässt sich das bei Frida Kahlo nie trennen. Jedenfalls hat es die Tochter eines deutschen Auswanderers und einer Analphabetin aus Oaxaca in beiden Kulturen zur Ikone gebracht. Was nicht nur daran liegt, dass die Künstlerin Frida Kahlo das Sujet Frida Kahlo unerschöpflich zu variieren wusste. Es liegt auch am Wie und am Warum.

Ein über 600 Seiten starker Prachtband aus dem Taschen-Verlag versammelt nun Fridas sämtliche Gemälde an einem Ort. Was sonst praktisch unmöglich ist. Denn erstens verschwanden diverse Werke aus dem öffentlichen Blick in schwer zugänglichen Privatsammlungen. Zweitens galten einige Arbeiten bislang als verschollen. Und drittens kämpft der globale Ausstellungszirkus mit einer Verfügung von Fridas Ehemann Diego Rivera: Die Bilder, die noch in Fridas knallblauem Wohnhaus hingen, haben keine Reiseerlaubnis. Ihre legendäre Casa Azul in Coyacán – heute ein Vorort der Megametropole Mexiko-Stadt – ist daher nicht nur ein Pilgerziel für Frida-Kahlo-Verehrer, sondern auch ein bedeutendes Museum.