LGBTQ-Grossdemo - Tausende feiern in Zürich und mobilisieren für Ja-Stimmen

Zurich Pride in der City – Tausende feiern und mobilisieren für möglichst viele Ja-Stimmen Die bunte Demo für die Rechte und gegen die Diskriminierung der LGBTQ+-Gemeinschaft steht ganz im Zeichen der «Ehe für alle»-Abstimmung. Emil Bischofberger , Pascal Unternährer (Text) , Boris Müller (Fotos) UPDATE FOLGT

Rachel (34) und Jennyfer (27): «Wir stehen für Vielfalt, dass LGBTQI+ auch in der Finanzwelt, in der wir arbeiten, präsent ist. Unsere Gemeinschaft muss bunt sein. Gegen die Hetero-Normativität!» Thomas (35): «Ich will der ‹Ehe für alle› heute noch mehr Visibilität verschaffen. Lasst uns leben, wie wir sind. Uns stehen die gleichen Rechte zu wie euch.» Flurin (23) und Jörg (44): «Wir hoffen, dass dank der Pride alle eingegroovt sind für die Abstimmung. Wir stehen hier zudem dafür ein, dass alle Leute auf der ganzen Welt so leben können, wie sie sind.» 1 / 6

Nach einem Jahr Pause findet die Zurich Pride wieder statt. 20’000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden am Samstagnachmittag in der Zürcher Innenstadt erwartet. Etwas zögerlich finden sie sich auf dem Helvetiaplatz ein, entsprechend starten auch die Reden erst mit etwas Verspätung. Worum sich die Pride in diesem Jahr dreht, ist vom ersten Wort an klar: Um ein Ja bei der «Ehe für alle»-Abstimmung Ende September.

Comedian Elsener: «Wie viele Leute sind so mutig wie ihr?»

Werner Neth, ein langjähriger Aktivist, beschreibt als erster Redner seinen schon über 50 Jahre langen Weg im Zeichen seiner sexuellen Orientierung und schliesst mit den Worten: «Bei der ‹Ehe für alle› gibt es keine VerliererInnen, sondern nur GewinnerInnen!» Auf ihn folgt das eingetragene Paar Nicole Dähler-Gassmann und Annabelle Dähler. In Hochzeitskleidern stehen sie vor dem Publikum und rufen diesem zu: «Seid penetrant und seid persönlich. Sagt den Leuten, dass ihr persönlich betroffen seid. Es gibt in der Schweiz viel, viel, viel mehr Befürworter als Gegner. Kämpfen wir für ein fettes Ja!»