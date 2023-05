Mamablog: Was Chat-GPT ist – oder eben nicht – Die Zukunft unserer Kinder mit Chatbots Bei Eltern geistern viele Vorstellungen herum, was die Technologie Chat-GPT für Kinder bedeutet. Hier finden Sie einen Überblick. Beat Richert

Lehrreiche Ufzgihilfe oder eine Gefahr für die Bildung: Chat-GPT ist in aller Munde – und im stetigen Wandel. Foto: Getty Images

Chat-GPT ist eine zurzeit gratis verfügbare Software von der US-Amerikanischen Firma OpenAI, die es erlaubt, in mehreren Sprachen komplexe Fragen zu stellen und in praktisch fehlerlosem Text eine massgeschneiderte Antwort zu bekommen. Es ist ein geniales, neues Werkzeug, das, wie alle neuen Werkzeuge, mit Vor- und Nachteilen daherkommt. Gibt ihr Kind bei Chat-GPT beispielsweise den Befehl ein «schreibe mir einen Text von etwa tausend Worte über die Geschichte von Napoleon Bonaparte», gibt das Tool den fertig geschriebenen Aufsatz innert Sekunden wieder. Es genügt jetzt, den Text von Hand abzuschreiben und mit ein bisschen Glück für den hervorragend recherchierten Aufsatz die Bestnote abzuholen. Beim Text handelt es sich um ein Unikat, das durch die künstliche Intelligenz der Software in beinahe Echtzeit erstellt wurde. Dies ist der Grund, weshalb die Plagiats-Überprüfungs-Software der Lehrpersonen nicht mehr funktioniert, denn dort wird ein zu kontrollierender Text hineinkopiert und in identischer Form auf dem Netz gesucht.