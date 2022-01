Musical Theater Basel – Die Zukunft ist ungewiss Mit «We Will Rock You» ist endlich wieder ein Musical im Musical Theater Basel angelaufen. Von Normalität kann an der Erlenstrasse aber keine Rede sein. An der Corona-Pandemie liegt das nicht. Nick Joyce

Irgendwie harzt es im Musical Theater Basel: Wie soll es weitergehen? Foto: Dominik Pluess

Die Geschichte des Musical Theaters Basel ist gelinde gesagt turbulent. Seine Errichtung Mitte der 1990er-Jahre sollte Basel zur Musical-Stadt erheben, doch aus diesem kühnen Plan wurde nichts. Die Einstandsproduktion «Das Phantom der Oper» lief viel kürzer als ursprünglich vorgesehen.

FBM gehörte schon lange zu den grössten Namen im Schweizer Showgeschäft. Im Musical-Theater war sie unter anderem mit Produktionen wie «The Lion King» sehr erfolgreich. Während der Rennovation des Stadtcasinos 2016–2020 vermietete FBM das Musical Theater an die Casinogesellschaft. In dieser Zeit erlebte das Haus einen regelrechten Boom, gab es in der Stadt keinen anderen Veranstaltungsort mit einer vergleichbaren Kapazität.