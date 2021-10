BMW iX – Die Zukunft der Fahrfreude Mit dem neuen Elektro-SUV iX zeigt BMW, wie man sich in München das Automobil von morgen vorstellt: Gereist wird in einer hochmodernen, digitalisierten Lounge. David Schnapp

Die elektrische Zukunft bei BMW kostet als iX mindestens 98’700 Franken. Maximal schafft der Stromer über 600 Kilometer Reichweite. Foto: BMW

Hier geht es um mehr als bloss einen neuen Familienkreuzer mit batterieelektrischem Antrieb. Das Thema, so heisst es bei BMW, ist der «nächste substanzielle Schritt bei der Transformation der BMW Group hin zu einem Verkaufsanteil von 50 Prozent vollelektrischer Fahrzeuge 2030». Gelingen soll das ambitionierte Vorhaben unter anderem mit dem neuen iX, einem SUV von der Grösse eines X5, aber mit modernster Technik ausgerüstet und natürlich mit einem leisen emissionsfreien Antrieb versehen.

Um für die Zukunft zu lernen, lohnt es sich bisweilen, in die Vergangenheit zu schauen. 2013 lancierte BMW den i3 zu einem Zeitpunkt, als Elon Musk noch längst nicht als Pionier des Elektroautos gesehen wurde. Der Münchner Automobilkonzern schien alles richtig zu machen. Sein kompaktes Elektroauto sah aus, als käme es von einem anderen Stern, es wurde in Leichtbauweise in einer für ihre Umweltstandards vom TÜV zertifizierten, ausschliesslich mit Ökostrom betriebenen Fabrik hergestellt. Stoffe aus recycelten PET-Flaschen, nachhaltig gewonnenes Holz und Leder, das nicht mit chemischen Kampfstoffen, sondern mit dem Extrakt von Olivenbaumblättern gegerbt worden war, wurden im Innenraum verbaut.

Technologie war noch nicht bereit für den zweiten Akt

Nach dieser Pioniertat in Form eines munteren Stadtautos mit Kultcharakter kam: nichts mehr. Während erst Tesla und dann Jaguar, Audi oder Mercedes Elektroautos lancierten, schienen in München die Ideen ausgegangen zu sein. Bei BMW sieht man das naturgemäss anders, «die Technologie ist noch nicht weit genug entwickelt gewesen, um einen würdigen Nachfolger für den i3 zu präsentieren», sagt eine Sprecherin. Der iX, der im November in der Schweiz lanciert wird, ist auch deshalb mehr als ein BMW-Zukunftsprojekt. Das Auto ist eher die entscheidende zweite Chance, gebaut wird es auf der neuen Technologieplattform «Generation 5» für batterieelektrische Fahrzeuge, die Reichweiten von über 600 Kilometern ermöglicht, was tatsächlich einen entscheidenden Fortschritt bedeutet.

In der Kreisstadt Dingolfing in Niederbayern wird intensiv an der Zukunft von BMW gebaut. Im Werk 02.20 fertigen Menschen und Roboter Hand in Hand die elektrischen Antriebe und Batterien für den iX und andere Fahrzeuge, man legt Wert darauf, wirklich alle Komponenten selbst herzustellen. Selbst die umstrittenen Rohstoffe für die Hochvoltbatterie im Fahrzeugboden bezieht BMW aus vertrauenswürdigen Quellen. Man kaufe Kobalt und Lithium aus Australien und Marokko direkt ein, um möglichst viel Kontrolle zu behalten, sagt ein Projektleiter. Produziert werden zurzeit 1500 E-Fahrzeuge pro Tag, die Energie komme aus regionalen nachhaltigen Quellen und sei selbstverständlich CO₂-frei.

In natura sieht die grosse BMW-Niere des iX viel besser aus als auf den Fotos. Foto: BMW Schmale Lichter und schwarze Kontrastflächen sorgen für Aufmerksamkeit. Foto: BMW Der Hochvolt-Akku des iX xDrive 50 hat eine Leistung von 111,5 kWh. Geladen wird mit bis zu 200 kW über ein 400 - Volt-Bordnetz. Foto: BMW 1 / 4

Die schöne, grüne neue Autowelt präsentiert sich dann auf einem Parkplatz in sehr eigenständiger Form: Die riesige geschlossene Niere des iX hat BMW-Fans auf Bildern zunächst ziemlich erschreckt, sie wirkt dann aber tatsächlich stimmiger als befürchtet. Die BMW-Designer gehen auf dem Weg, den sie beim i3 eingeschlagen haben, konsequent weiter. «Leuchtturm»-Fahrzeuge wie der iX sind bewusst markant gestaltet, Elemente wie der Übergang von der C-Säule in die Heckpartie erinnern an den i3, die zu schmalen Schlitzen verengten Front- und Heckleuchten sorgen für Unverwechselbarkeit. Das Auto ist ein Statement, «hier kommt die Zukunft der Fahrfreude», scheint es der Umgebung zuzurufen.

Während Mercedes beispielsweise bei der neuen Elektrolimousine EQS ein sehr präsentes futuristisches Cockpit um den Fahrer herumlegt, geht man bei BMW einen ganz anderen Weg: Aus der Perspektive der Insassen wirkt der iX eher wie eine moderne, aufs Wesentliche reduzierte und geräumige Lounge, mit Stoff und weichem Leder gestaltet, die Anzahl der Knöpfe wurde um die Hälfte reduziert, ein extrabreites, schmales und sanft gebogenes «Curved»-Display ist die moderne Variante des klassischen fahrerorientierten Cockpits von BMW. Ein Drehregler aus Swarovski-Glas ist auf einer hölzernen Touch-Bedienfläche angebracht und wirft je nach Lichteinfall regenbogenfarbene Reflexionen in den Innenraum – eine durchs Band einladende freundliche Umgebung.

Mit seinem gleichzeitig komfortablen wie präzisen Fahrwerk, der hervorragenden Geräuschdämmung und der typischen mühelosen und linearen Kraftentfaltung mit 240 oder 385 kW ist der iX ein idealer Langstreckengleiter; je nach Fahrstil sind im BMW iX xDrive 50 gemäss WLTP Reichweiten von bis zu 630 Kilometern möglich. Auch das spricht für eine entspannte Reise in die Zukunft.

Wunder der Technik Infos einblenden Dass der BMW iX ein wahres Wunder der Technik ist, offenbart das Sports Activity Vehicle beim Fahren nach und nach. Im grossen gebogenen Display etwa spielt das Navigationssystem vor einer Kreuzung ein Livebild der Strasse ein, worauf einem mit Augmented Reality Pfeile den rechten Weg weisen. Der iX ist für schnellen Mobilfunk im 5G-Standard vorbereitet, via E-SIM kann man sein Handyabo auf das Auto ausdehnen. Der schnelle Datenaustausch ermöglicht künftig eine neue Stufe des autonomen Fahrens, heute schon ist der iX mit seinen 40 Assistenzsystemen auf der Autobahn ziemlich selbstständig unterwegs, berechnet die effizienteste Rekuperation, macht Spurwechsel, Bremsmanöver oder Geschwindigkeitsanpassungen automatisch, wenn man will. Ein Radarsystem überblickt 300 Meter vor dem Fahrzeug und agiert im Wortsinn vorausschauend. Updates für neue Fähigkeiten des Autos werden «over the air» ins System eingespeist, zusätzliche Funktionen kann sich der Besitzer «on demand» dazukaufen. So soll es ab Frühling 2022 möglich sein, bis zu zehn Parkmanöver zu speichern. Erreicht man die entsprechende Stelle, startet der Wagen auf Knopfdruck den Vorgang und steuert sich selbst sorgfältig auf den vorgesehenen Parkplatz. Ein neues Feature ist die Kamera mit Fischaugeobjektiv, sie erfasst den ganzen Innenraum und ermöglicht die Fernüberwachung des Autos via App – oder macht auch einfach nur ein Selfie aller Insassen möglich. So «instagrammable» war ein BMW von innen bisher noch nie. (ds)

