Zweiter Sieg gegen Zug – Die ZSC Lions leiden lang – dann schlagen sie eiskalt zu Dank des 2:1-Siegestreffers von Denis Malgin in der 57. Minute setzen sich die Zürcher auch im Hallenstadion gegen starke Zuger durch. Zwei Siege fehlen zum Titel.

Simon Graf

Der Mann für die wichtigen Tore: Erneut schiesst Denis Malgin die ZSC Lions ins Glück. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Die ZSC Lions haben verlernt zu verlieren. So eng die Spiele auch sind, am Schluss schaffen sie es immer wieder, einen draufzusetzen. Gegen Fribourg siegten sie dreimal in Overtime, im ersten Finalspiel in Zug dank zwei Toren in den letzten 89 Sekunden. Im Hallenstadion versetzte nun Malgin das Zürcher Publikum mit seinem 2:1 in der 57. Minute in Ekstase. Hollenstein wurde steil lanciert und sprintete los, ein Zuger Verteidiger stoppte ihn, doch er spielte den Puck in Bedrängnis quer zu Malgin, der ihn behende kontrollierte und zum Siegestor einschoss.

Weiter nach der Werbung

Erneut also Malgin, der schon zwei Overtime-Treffer gegen Fribourg erzielt hatte. Eine weitere Parallele: Die Zürcher waren im Finish das frischere Team. Zwei Drittel lang hatten sie arg leiden müssen gegen die Zuger, die ein horrendes Tempo anschlugen und sie in der eigenen Zone immer wieder unter Druck setzten. Doch im Schlussabschnitt konnte der EVZ diese Kadenz nicht mehr hochhalten. Die Zürcher Verteidiger bekamen nun etwas mehr Zeit, die Angriffe zu lancieren, und ein solcher führte zum Siegestor. Der öffnende Pass kam von Marti.

Die 3 Infos einblenden Denis Malgin Wie cool ist der 25-Jährige? Drei der letzten sechs ZSC-Spiele hat er mit seinen späten Toren entschieden. Grosse Klasse, wie er den Puck vor dem 2:1 kontrolliert und souverän einschiesst. Claudio Cadonau Erneut bremst eine Strafe die Zuger: Der Verteidiger wuchtet Aeschlimann in der 30. Minute den Ellbogen an den Kopf. Andrighetto bedankt sich im Powerplay mit dem 1:1. Jakub Kovar Der Tscheche spielt (wie sein jüngerer Bruder Jan beim EVZ) erneut eine exzellente Partie. Unglaublich, welche Ruhe er inmitten des permanenten Zuger Ansturms ausstrahlt.

Die Zuger versuchten danach noch vehement, das 2:2 zu erzwingen. Dan Tangnes ersetzte Genoni 85 Sekunden vor Schluss durch einen sechsten Feldspieler und nahm im Finish die ­Coach’s Challenge, nachdem Bodenmann ins verlassene Zuger Tor getroffen hatte. Diesmal bekam der Norweger Recht, es hatte ein Offside vorgelegen bei der Puckeroberung Schäppis. Doch es nützte dem EVZ nichts mehr. Die letzten 19 Sekunden konnten die Zürcher den Puck in ihrer Zone monopolisieren.

Damit führen sie nach zwei höchst intensiven Finalspielen 2:0, zwei Siege fehlen ihnen noch zu ihrem zehnten Titel. Doch es war erneut wieder hauchdünn zwischen diesen beiden Topteams. Interessant war, dass die Zürcher erneut im dritten Abschnitt mehr Spielanteile hatten. 11:7 war die Bilanz der Torschüsse im Schlussdrittel, in Spiel 1 hatte sie sogar 17:7 gelautet. Das dürfte Konditionstrainer Mattia Stendahl besonders freuen.

Das Telegramm Infos einblenden ZSC Lions - EV Zug 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) 11 200 Zuschauer (ausverkauft). – Tore: 23. Zehnder (Senteler, Djoos) 0:1. 30. Andrighetto (Noreau, Malgin/Ausschluss Cadonau) 1:1. 57. Malgin (Hollenstein) 2:1. – Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen die ZSC Lions, 3-mal 2 Minuten gegen Zug. ZSC Lions: Jakub Kovar; Noreau, Marti; Phil Baltisberger, Geering; Weber, Kivistö; Hollenstein, Malgin, Andrighetto; Azevedo, Krüger, Bodenmann; Pedretti, Sigrist, Diem; Aeschlimann, Schäppi, Chris Baltisberger; Sopa. EV Zug: Genoni; Hansson, Stadler; Cadonau, Djoos; Schlumpf, Kreis; Gross; Müller, Lander, Bachofner; Simion, Jan Kovar, Hofmann; Zehnder, Senteler, Herzog; Suri, Leuenberger, Allenspach. Bemerkungen: ZSC Lions ohne Roe, Quenneville, Flüeler (überzählig) und Morant (Saisonende), Zug ohne Martschini (verletzt) und Klingberg (überzählig). – Zug ab 58:35 ohne Torhüter. 60. Tor Bodenmanns aberkannt nach Coach’s Challenge (Offside).

Trotzdem dürften die Zürcher froh sein, dass sie nun zwei Tage Pause haben und nicht nur einen wie üblich. Dieses kurze Durchschnaufen war eigentlich gedacht gewesen vor dem Finalstart, doch weil beide Teams im Halbfinal mit 4:0 durchgekommen waren, fällt sie nun in diese Serie. Das gibt Zugs Tangnes Zeit zu überlegen, was er noch ändern könnte, um sein Team zurück zum Siegen zu bringen. Es wäre keine Überraschung, würde er nun Powerflügel Klingberg ­einwechseln für Lander.

Viel machen die Zuger nicht falsch, sie kommen einfach kaum an Jakub Kovar vorbei und haben in den Zürchern einen äusserst disziplinierten Gegner, der den Kopf nicht (mehr) verliert. «Wir haben die Ruhe, bekommen keine Panik, spielen einfach ­unser Spiel», sagte Matchwinner Malgin im TV-Interview. Acht Spiele in Serie haben die Zürcher inzwischen gewonnen. Und wie heisst es so schön: Es ist einfacher, weiter zu siegen, als wieder damit zu beginnen.

Simon Graf ist stv. Leiter des Ressorts Sport und berichtet seit über 20 Jahren über Eishockey und Tennis. Er studierte an der Universität Zürich Geschichte und Germanistik und verfasste mehrere Sportbücher, 2018 einen Bestseller über Roger Federer. Mehr Infos @SimonGraf1

Fehler gefunden?Jetzt melden.