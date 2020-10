Alderete vor dem Absprung – Die Zeit scheint reif für die Rückkehr von Timm Klose Bei Omar Alderete stehen die Zeichen auf Abschied – sein Ersatz könnte ein alter Bekannter sein: Der FC Basel beschäftigt sich mit der Rückkehr von Timm Klose. Tilman Pauls , Oliver Gut

Nach knapp fünf Jahren bei Norwich City sieht es so aus, als würde Timm Klose (rechts) zu «seinem» FC Basel zurückkehren. Foto: Richard Heathcote (Keystone)

Wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was man in den letzten Tagen und Wochen so alles lesen konnte, dann ist Omar Alderete ein begehrter Mann. In Italien soll es Interessenten geben, Milan, Lazio. Und auch in der Türkei können sich einige Vereine offenbar vorstellen, den Spieler des FC Basel zu verpflichten.