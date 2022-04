Playoff-Final in der Swiss League – «Die Zeit ist reif für den Aufstieg» Kloten und Olten erfüllen alle Voraussetzungen, um nächste Saison in der National League zu spielen. Sportlich sind die Zürcher Unterländer nach dem 4:1 im Vorteil.

Marco Keller Dominic Duss

Am Samstag konnte im Swiss-League-Traumfinal wieder Kloten jubeln: Marc Marchon (rechts) gratuliert Robin Figren zum 1:0. Foto: Walter Bieri (Keystone).

So eine Standing Ovation hatte es am Schluefweg schon lange nicht mehr gegeben. Alle standen sie noch Minuten nach Spielende auf den Rängen und feierten ihren EHC. 7600 Fans waren zum dritten Final-Akt gegen Olten gekommen - so viele wie seit dem Abstieg 2018 nie mehr. Die grosse Mehrheit hatte Grund zur Freude: 41:21 Torschüsse, 4:1 Tore und vor allem: der 2:1-Vorsprung in der Finalserie.