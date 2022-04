Geschäftsbericht des FC Basel – Die Zeit des Schweigens ist vorbei Am Mittwoch präsentiert der FC Basel die wichtigsten Kennzahlen des Geschäftsjahres 2021. Den Club beschäftigen aber noch weitere Themen. Tilman Pauls

FCB-Mitbesitzer David Degen wird sich an diesem Mittwoch zu den finanziellen Kennzahlen des FC Basel aus dem Geschäftsjahr 2021 äussern. Foto: Daniela Frutiger (Freshfocus)

An diesem Mittwoch präsentiert der FC Basel die wichtigsten Kennzahlen des letzten Geschäftsjahres. Wobei die wichtigste Grösse ja eigentlich schon seit mehreren Monaten bekannt ist: Der Verlust der FC Basel 1893 AG beläuft sich für das Jahr 2021 auf knapp 14 Millionen Franken. Das hat Verwaltungsrat Dani Büchi in den letzten Wochen und Monaten immer wieder mal angedeutet und in einem Interview mit der «BZ Basel» auch ziemlich konkret bestätigt: «Wir reden aktuell von einem Verlust von knapp 14 Millionen per Ende Jahr», sagte er im Dezember.