Bietergefechte als Preistreiber – Die zehn teuersten Kunstwerke der Welt 450,3 Mio. Dollar wurden für das teuerste bezahlt, 165 für das zehntteuerste. Thomas Dähler

«Salvator Mundi» von Leonardo da Vinci.

Leonardo da Vinci: «Salvator Mundi», 450,3 Mio. Dollar

Christie’s 2017. Der «Salvator Mundi» von Leonardo da Vinci wurde nach einem intensiven 19-minütigen Bietergefecht für 450 Millionen Dollar verkauft. Der Käufer war Badr bin Abdullah al-Saud, ein Prinz aus Saudiarabien, der das Gemälde in New York im Auftrag des Abu Dhabi Department of Culture & Tourism kaufte.

Willem de Kooning: «Interchange», 300 Mio. Dollar

Verkauft von der David Geffen Foundation an den Hedgefonds-Investor Kenneth C. Griffin 2015. Das teuerste Gemälde, das jemals privat verkauft (private sale) wurde, malte Willem de Kooning 1955. Es ist zurzeit im Art Institute of Chicago ausgestellt.

«The Card Players» von Paul Cézanne.

Paul Cézanne: «The Card Players», 250 Mio. Dollar

George Embiricos verkaufte das Bild an die Königsfamilie von Katar 2011. Cézanne malte zwischen 1890 und 1895 fünf Gemälde mit diesem Motiv. Vier hängen in Museen in Paris, London, New York und Philadelphia, das fünfte ist nun in Katar.

«Nafea faa ipoipo» von Paul Gauguin.

Paul Gauguin: «Nafea faa ipoipo», 210 Mio. Dollar

Verkauft von Ruedi Staehelin, Basel, an die Königsfamilie von Katar 2015. Gauguin malte das Bild 1891 auf Tahiti. Es war fast ein halbes Jahrhundert als Leihgabe im Kunstmuseum Basel zu sehen, bevor es nach Katar verkauft wurde.

Jackson Pollock: «Number 17A», 200 Mio. Dollar

Von der David Geffen Foundation verkauft an Kenneth C. Griffen 2015. Pollocks berühmtes Gemälde von 1948 wurde mit Kunstharzfarben gemalt, die er mit der Methode der Tropfmalerei auf die Leinwand auftrug. Es ist als Leihgabe im Art Institute of Chicago zu sehen.

Andy Warhol: «Shot Sage Blue Marilyn», 195 Mio. Dollar

Christie’s 2022. Das Bild stammt aus der Sammlung der Thomas und Doris Foundation in Zürich und wurde von dem New Yorker Galeristen Larry Gagosian ersteigert.

Mark Rothko: «No. 6 (Violet, Green and Red)», 186 Mio. Dollar

Yves Bouvier verkaufte das Bild an Dmitry Rybolovlev 2014. Es handelt sich um eines der einflussreichsten Werke der Gegenwartskunst. Rybolovlev behauptet, dass Bouvier das Bild für 80 Mio. Euro gekauft habe und ihm für 140 Mio. Euro verkauft habe (Wechselkurse 2014).

Pablo Picasso: «Les femmes d’Alger (Version O)», 179,4 Mio. Dollar

Christie’s 2015. Das Bild war das letzte einer Serie von 15 Ölgemälden, die Picasso zu dem Thema malte. Die Serie wurde inspiriert von Eugène Delacroix’ Gemälde «Die Frauen von Algier in ihrem Gemach». Das Bild wurde von Hamad bin Jasim bin Jabr Al Thani für seine Sammlung erworben.

«Nu couché» von Amedeo Modigliani.

Amadeo Modigliani: «Nu couché», 170,4 Mio. Dollar

Christie’s 2015. «Nu couché» ist eines von 22 verschiedenen Versionen des liegenden Frauenaktes, die Modigliani gemalt hat. Das Gemälde wurde an Lui Yiquan verkauft, einen Taxifahrer, der zum Milliardär wurde.

Roy Lichtenstein: «Masterpiece», 165 Mio. Dollar

Der Sammler Steven A. Cohen kaufte das Bild von Agnes Gund 2017. Die Quelle dieses Bildes aus dem Jahr 1962 war ein Comic, auf dem die beiden Personen ähnlich wie hier positioniert waren, allerdings in einem Auto. Im Ausgangsbild lautete der erzählerische Inhalt der Sprechblase: «Aber eines Tages wird die Bitterkeit vergehen…»

Thomas Dähler ist Journalist und publiziert seit 2013 Beiträge in der BaZ. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.