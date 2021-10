«Hacks» für Nutzer – Die zehn besten Tricks für Youtube Clips ohne Werbung, Kindersicherung und Downloadmöglichkeit: Unsere Tipps helfen, das Maximum aus Googles Plattform herauszuholen. Matthias Schüssler

Wenn Sie mittels Videos einer geheimen Leidenschaft – wie dem Kochen – frönen, dann sollten Sie unbedingt auf Ihren Wiedergabeverlauf achten. Foto: Getty Images, iStockphoto

Youtube ohne und mit weniger Werbung

Die offizielle Methode, um Youtube werbefrei zu sehen, führt zum Premium-Abo – das wir mit seinen Möglichkeiten ausführlich hier vorstellen.

Um die Werbung ohne dieses Abo zu blockieren, gibt es die sogenannten Adblocker – die wir hier aber nicht empfehlen, weil viele Inhalte auf der Videoplattform ohne die Werbefinanzierung nicht möglich wären. Es gibt aber einen Mittelweg in Form des Scripts Auto Close YouTube Ads, das über die kostenlose Tampermonkey-Erweiterung benutzt wird, die es für Google Chrome und Firefox gibt.

Dieses Script nimmt Ihnen die Aufgabe ab, auf den «Weiter»-Knopf zu klicken, um die Werbewiedergabe nach der Mindestanzeigedauer zu beenden. Standardmässig schaltet das Script die Werbung auch stumm.

Ein Script drückt bei der Werbung automatisch auf «Weiter», sodass man schneller zur Hauptvorführung gelangt. Fotos: Screenshots

Installieren Sie die Erweiterung im Browser, und klicken Sie dann auf das Tampermonkey-Symbol neben der Adressleiste. Klicken Sie auf «Neue Userscripte suchen», und geben Sie «Auto Close YouTube Ads» ins Suchfeld ein. Klicken Sie die exakte Fundstelle an, und betätigen Sie «Script installieren». Das Script und dessen Einstellungen sind anschliessend über das Tampermonkey-Icon verfügbar.

Videos im Hintergrund weiterlaufen lassen

Auch die Wiedergabe im Hintergrund ist eine Funktion von Youtube Premium und für nicht zahlende Nutzerinnen offiziell nicht verfügbar. Es gibt aber folgenden Trick, der in unserem Test meistens, aber leider nicht hundertprozentig funktioniert hat: Starten Sie am iPhone das Video nicht in der Youtube-App, sondern im Safari-Browser. Wenn Sie nun zu einer anderen App wechseln, stoppt die Wiedergabe. Aber wenn Sie das Kontrollzentrum öffnen und dort den Wiedergabeknopf betätigen, läuft die Tonspur weiter.

Für das Kontrollzentrum wischen Sie bei iPhones ohne Home-Knopf von der rechten oberen Ecke nach unten, bei iPhones mit Home-Knopf vom unteren Bildschirmrand nach oben.

Im Inkognito-Modus Videos ansehen

Wenn Sie bei Youtube mit Ihrem Konto angemeldet sind, speichert Youtube die Historie Ihres Videokonsums. Über diesen Verlauf ist es einfach, gute Videos später wiederzufinden. Um den Verlauf auszusetzen, tippen Sie in der App (iPhone oder Android) auf Ihr Avatarbild und wählen «Inkognitomodus aktivieren» aus dem Menü.

Den Verlauf komplett löschen

Sie können die Aufzeichnung des Wiedergabeverlaufs und Ihrer Suchläufe auch verhindern und die vorhandenen Daten löschen. Dazu tippen Sie in der Smartphone-App auf Ihr Benutzerbild und dann auf «Meine Daten auf Youtube». Sie finden auf der nachfolgenden Seite die entsprechenden Optionen.

Der Wiedergabeverlauf lässt sich bereinigen oder komplett löschen – und es ist auch möglich, hier erst gar keine Daten zu sammeln.

Ein Video als Endlosschlaufe spielen

Warum auch immer Sie das tun möchten – Sie haben die Möglichkeit, ein Video so lange zu wiederholen, bis Sie das Browserfenster schliessen. Das funktioniert am Desktop, indem Sie in der Adresse «youtube.com» durch «youtuberepeater.com» ersetzen – aus youtube.com/watch?v=EJlJPJhttrc wird youtuberepeater.com/watch?v=EJlJPJhttrc.

Filme und Serien kaufen oder mieten

Seit einiger Zeit gibt es auf Googles Plattform auch kostenpflichtige Inhalte. Sie können Videofilme und Serien kaufen oder mieten. Die Preise bewegen sich auf dem Niveau, den man von anderen Plattformen wie dem iTunes Store gewohnt ist. «Fast & Furious 9» zum Beispiel kostet zum Leihen in HD 7.50 Franken und zum Kaufen 29.50 Franken. Beim iTunes Store von Apple TV bezahlt man für die Miete gleich viel; der Kauf schlägt mit günstigeren 25 Franken zu Buche.

Am Desktop gelangt man am einfachsten via youtube.com/feed/storefront zu diesem Angebot. In der App ist es etwas besser versteckt: Öffnen Sie die Mediathek, tippen Sie auf «Meine Filme und Serien» und dann auf «Kategorien».

Youtube ist auch eine Videothek, bei der Sie Filme und Serien ausleihen Screenshot: schü

Die Kindersicherung aktivieren

Es gibt die Möglichkeit, das Angebot der Videos zu beschränken, sodass Inhalte, die Youtube als «potenziell nicht jugendfrei» erachtet, nicht erscheinen. Klicken Sie dafür in der App oder im Browser auf Ihr Porträtbild, und wählen Sie «Eingeschränkter Modus» aus dem Menü.

Diese Methode ist allerdings alles andere als sicher: Erstens lässt sie sich an gleicher Stelle genauso einfach wieder deaktivieren, zweitens ist die Ausfilterung lückenhaft. Einen etwas besseren Schutz bietet die App Youtube Kids oder aber die Apps, die wir im Beitrag «Diese Apps dürfen unsere Kinder nutzen» vorstellen.

Beim Bingewatchen nicht komplett versacken

Wenn Sie möchten, erinnert Sie Youtube nach einer gewissen Zeit daran, eine Pause einzulegen. Sie finden diese Option über das Menü bei Ihrem Avatarbild und den Punkt «Wiedergabezeit». Sie bekommen angezeigt, wie viel Zeit Sie auf der Plattform verbracht haben, und können die Optionen «Daran erinnern, eine Pause zu machen» und «An Schlafenszeit erinnern» einschalten. Um dem Komaglotzen entgegenzuwirken, lohnt es sich ausserdem, die Option «Nächstes Video automatisch abspielen» abzuschalten.

Am iPhone lassen sich diese Einstellungen auch hervorragend mit der Bildschirmzeit kombinieren.

Tastaturkürzel, Playlists und mehr

In diesem Video erklären wir, wie Sie Youtube im Browser mit Tastaturkürzeln bedienen, eigene Playlists erstellen, die Wiedergabe optimieren und wie Sie Clips in animierte GIFs verwandeln. Video: Matthias Schüssler

Das alternative Zugangsportal

Invidious ist ein alternatives Portal zu Youtube, das einige spannende Funktionen bereithält, die es auf der offiziellen Website nicht gibt: Man hat die Möglichkeit, Videos anonym zu nutzen; es gibt keine Werbung, dafür eine komfortable Möglichkeit, Videos in verschiedenen Auflösungen herunterzuladen; sogar die Tonspur ohne Bild steht für den Download zur Verfügung.

Diese Hintertür ist nicht in Googles Sinn, darum ist sie unter der Originaladresse invidious.io inzwischen aus dem Netz verschwunden. Es gibt dort aber eine Liste mit alternativen Servern, über die man sie weiterhin nutzen kann.

Via Invidious gibt es nicht nur eine Downloadmöglichkeit, sondern auch alternative Kommentare von der Social-Media-Plattform Reddit.

Matthias Schüssler ist Digitalredaktor und berichtet über Neuigkeiten der Tech-Konzerne, Soft- und Hardware und gibt Hilfestellung für den souveränen Umgang mit Smartphone, Computer und Gadgets. @MrClicko

