Weiterer Club meldet Erkrankte – Zahl der Corona-Fälle im Basler Nachtleben steigt rasant 91 Menschen haben sich in den vergangenen Wochen in einem Basler Club oder einer Bar angesteckt. Die grosse Mehrheit war zuvor negativ auf das Virus getestet worden. Katrin Hauser

Neuerdings Ansteckungsquelle Nummer 1: Das Basler Nachtleben. Bild: Erwin Zbinden

Das Nachtleben ist seit diesem Dienstag die häufigste Ansteckungsquelle in Basel-Stadt. Fast jede dritte Infektion geht auf einen Bar- oder Clubbesuch zurück. Alarm schlagen muss man deshalb aber nicht, zumal niemand wegen dieser Neuansteckungen in einem Spital liegt, wie das Gesundheitsdepartement (GD) auf Anfrage mitteilt. Die Zahl der Hospitalisierten bewegt sich weiterhin auf einem sehr tiefen Niveau.

Was aber überrascht, ist, wie schnell die Anzahl der Fälle in Clubs und Bars zunimmt: Am Freitag waren es noch 53 Infizierte (oder 18 Prozent), die sich in einem Zeitraum von vier Wochen im Nachtleben mit dem Virus infiziert hatten. An diesem Dienstag dann waren es bereits 91 Fälle, die dem Nachtleben zugeordnet werden. Das entspricht 30 Prozent aller Ansteckungen im Kanton.