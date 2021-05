AHV- und IV-Statistik – Die Zahl der Auslandrentner hat sich verdoppelt Insgesamt haben knapp 2,5 Millionen Menschen eine Alters- und gut 200'000 eine Hinterlassenenrente erhalten. Rund 35 Prozent aller Renten gingen ins Ausland. Zugenommen haben auch die Renten für Krankheiten – vor allem für psychische.

Senioren sitzen auf einer Parkbank. (Symbol) Foto: Keystone

Im vergangenen Jahr haben in der Schweiz 35'000 Personen mehr eine Altersrente bezogen als im Vorjahr. Seit 2001 ist die Zahl dieser Renten aus demografischen Gründen auf über das Eineinhalbfache angestiegen.

Insgesamt haben knapp 2,5 Millionen Menschen eine Alters- und gut 200'000 eine Hinterlassenenrente erhalten. Dies geht aus der AHV-Statistik für das Jahr 2020 hervor, die das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag veröffentlicht hat. Die Renten sind an Bezügerinnen und Bezüger im In- und Ausland ausbezahlt worden. Rund 35 Prozent aller Renten gingen ins Ausland.

Mit dem Anstieg um 1,5 Prozent bei den Altersrenten setzt sich eine Entwicklung fort, die seit 2001 zu beobachten ist: Seither ist die Zahl der Bezügerinnen und Bezüger auf mehr als das Eineinhalbfache angestiegen. Die wichtigsten Gründe dafür sind laut BFS die Demografie, die höhere Lebenserwartung und damit die steigende Zahl an Menschen über dem Rentenalter. Gar verdoppelt hat sich in dieser Zeit die Zahl der Altersrenten im Ausland.

Wenige Ausländer mit Vollrenten

Wer in die AHV einbezahlt hat, bekommt nach der Pensionierung einen monatlichen Betrag ausbezahlt, der von Beitragsdauer, Einkommen und Erziehungsgutschriften abhängt. Für ledige Männer lag die durchschnittliche Rente im Jahr 2020 bei 1866 Franken, bei verheirateten Männern bei 2002 Franken und bei verwitweten bei 2219 Franken. Frauen bezogen im Durchschnitt 1894 Franken (ledig), 1520 Franken (verheiratet) und 2176 Franken (verwitwet).

Ausländerinnen und Ausländer bekommen meist deutlich tiefere Renten. Dies liegt gemäss BFS an der kürzeren Zeit, in der sie in die AHV einzahlen. Nur rund sieben Prozent haben eine volle Beitragszeit und damit auch eine Vollrente. Bei den Schweizerinnen und Schweizern sind es 84 Prozent.

Die Versicherten haben im vergangenen Jahr Beiträge von insgesamt 34,1 Milliarden Franken entrichtet. Davon stammten 9,3 Milliarden vom Bund und 2,9 Milliarden aus dem Mehrwertsteuerprozent zugunsten der AHV.

Mehr IV-Bezüger wegen psychischer Krankheiten

Rund 450'000 Menschen haben im vergangenen Jahr Leistungen aus der Invalidenversicherung bezogen. Die Renten aufgrund von Geburtsgebrechen gehen seit Jahren zurück. Hingegen nehmen Renten für Krankheiten zu – vor allem für psychische.

Dies zeigt die IV-Statistik des Bundesamts für Statistik (BFS), die am Freitag publiziert wurde. 247'000 Personen haben eine Invalidenrente erhalten, 29'000 von ihnen leben im Ausland.

Rund 28'100 Personen haben eine Rente wegen Geburtsgebrechen bezogen. Diese Zahl ist seit 2016 um wenige hundert gesunken. Mit Schwankungen im gleichen Ausmass zugenommen haben hingegen Renten, die aufgrund von Krankheiten entrichtet werden: 2020 waren es 175'800. Den grössten Anteil machen mit 106'500 die psychischen Krankheiten aus. Diese Zahl stieg in den letzten Jahren am stärksten – 2016 waren es noch 102'000 Bezügerinnen und Bezüger gewesen. Nach Unfällen wurden 14'300 Renten entrichtet. Diese Zahl geht zurück.

Die eidgenössische Invalidenversicherung schloss im Jahr 2020 bei Ausgaben von 9,6 Milliarden Franken mit einem Defizit von 0,4 Milliarden ab. Am stärksten ins Gewicht fielen die Renten mit 5,3 Millionen Franken.

