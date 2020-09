Schweizer Hit, europäischer Flop – Die Young Boys zwischen den Welten In Europa stehen sie für den Rückschritt des Schweizer Fussballs, in der Liga sind die Berner das Mass aller Dinge. Woher kommt diese Diskrepanz? Thomas Schifferle

Das YB in der Schweiz lässt sich nicht mit dem YB in Europa vergleichen. Foto: Henning Bagger (Keystone/EPA)

Der Meister aus Bern zittert und zittert. Er schlägt die Bälle nur noch weg. Souverän sieht anders aus als das, was er zum Spielende am Samstagabend gegen den FC Zürich bietet. Mit Hängen und Würgen und mit der Hilfe des Schiedsrichters bringt er das 2:1 zum Saisonstart über die Zeit.

Sie müssten den unbändigen Willen wieder finden, ein Spiel zu gewinnen, sagt Christian Fassnacht später. Es ist ein bezeichnender Satz für dieses Young Boys, die eine Woche hinter sich haben, wie sie es sich seit langem nicht mehr gewohnt sind. Drei Jahre sind sie jetzt hochgejubelt worden, lokal, national. Dass sie nichts falsch machen und erst recht alles viel besser als alle anderen, angefangen in Basel und Zürich. Dass Christoph Spycher der Stratege ist und Gerardo Seoane das grosse Trainertalent.

Seit drei Jahren liegen sie sich in Bern eigentlich nur noch in den Armen. Selbst eine Durchschnittsleistung genügt zum Ende der alten Saison noch, gegen Basel den Cupfinal und damit das Double zu gewinnen. So überlegen sind sie. Scheinen sie zumindest.

Der sportliche Notstand?

Der Rückschlag kommt dafür an diesem Mittwoch mit Vehemenz. Midtjylland heisst dieser Gegner in der Qualifikation zur Champions League, bei dem man zuerst studieren muss, wo das I, J und Y zu setzen sind. Die Dänen sind europäisches Mittelmass, also auf Augenhöhe mit YB. Aber im Gegensatz zu YB nutzen sie die Fehler des Gegners, gewinnen 3:0 und kommen eine Runde weiter.

«Peinlich», schreibt der «Blick». Die «Berner Zeitung» erklärt den schweizweit gefeierten Jean-Pierre Nsame zum «europäisch gewöhnlichen Stürmer». Die «Aargauer Zeitung» ruft gar den sportlichen Notstand aus: Wenn dieses YB das Beste sei, was die Super League zu bieten habe, müsse man sich ernsthaft Sorgen machen.

Das Out gegen Midtjylland schmerzte. Foto: Claudio de Capitani (Freshfocus)

Zur Entschuldigung für die Berner muss erwähnt sein, dass sie eine minimale Vorbereitung gehabt haben. Und doch ist es nicht neu, dass die Schweiz in Europa nicht von ihnen lebt. Dafür sind sie auf diesem Feld viel zu wenig abgebrüht, um Chancen zu nutzen, die sich ihnen bieten. Ihnen fehlt die letzte Entschlossenheit.

Wahrscheinlich fehlt ihnen dafür auch der Stolz und sind sie halt schon zu sehr zufrieden, endlich im kleinen Land wieder eine Grösse zu sein. Dass sie von den letzten 14 Auswärtsspielen in Europa nur eines gewannen, sagt alles über ihre Widerstandsfähigkeit abseits der kuscheligen Heimat.

Ohne Basels Punkte wäre die Schweiz ein Entwicklungsland

Die Schweiz liegt im Uefa-Ranking auf Platz 17, weit hinter Österreich, das wir gerne belächeln, und selbst hinter Zypern, das wir vorzugsweise als Ferienland wahrnehmen. Platz 17 bedeutet für die Zukunft: Nur der Meister hat eine Chance, sich über drei Runden für die Champions League oder mindestens für die Europa League zu qualifizieren. Alle anderen müssen sich mit dem mühsamen Weg in die drittklassige Conference League begnügen, die auf 2021/22 eingeführt wird.

Gäbe es den FC Basel nicht, wäre die Schweiz noch schlechter dran. Er hat allein fast so viele Punkte fürs Uefa-Ranking geholt wie YB, Zürich, Lugano, Sion und Luzern zusammen. Wie er am Donnerstag beim 2:1 in Osijek auftritt, zumindest eine Halbzeit lang, verrät er die internationale Reife, die bei allen Problemen weiter in seiner DNA steckt. Und die YB halt spürbar abgeht, wenn es keinen Guillaume Hoarau mehr auf dem Platz hat, der im entscheidenden Moment die Nerven bewahrt. Ohne Basel wäre die Schweiz im europäischen Vergleich ein Entwicklungsland.

Was kann YB ohne Guillaume Hoarau? Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Das alles soll nicht weiter erstaunen. Die Clubs leiden darunter, dass ihre Spieler ins Ausland wechseln, sobald sie die Gelegenheit dazu haben. 17 Schweizer sind allein in der Bundesliga unter Vertrag, und viele gehören da in ihren Mannschaften zum Stamm. Wenigstens gibt es einen Profiteur des Reifeprozesses dieser Spieler: Das ist das Nationalteam, bei dem Sommer, Schär, Akanji, Xhaka, Embolo und Shaqiri den Kern bilden, es sind alles ehemalige Basler.

Die nationale Liga, so super ihr Name auch tönen mag, hat noch ein anderes Problem. Sie ist weitgehend unattraktiv geworden für Talente aus dem Ausland, um hier einen Zwischenschritt in ihrer Entwicklung machen zu wollen. Die gehen lieber direkt dahin, wo das grosse Geld lockt. Einen Mohamed Salah werden wir hier nie mehr sehen können.