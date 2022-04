Ausgangslage

17 Punkte beträgt der Rückstand der Young Boys mittlerweile auf den FC Zürich, der die Super League souverän anführt. Mittlerweile geht es in Bern nicht mehr um die Titelverteidigung, sondern überhaupt um die Qualifikation fürs internationale Geschäft: Mit dem punktgleichen FC Lugano entwickelt sich ein Duell um Platz 3, der noch für die Qualifikation zur Conference League berechtigt. Die Tessiner empfangen am Sonntag den FC Sion.

Gegen das Tabellenschlusslicht aus Lausanne müsste YB also heute vorlegen. Der Meister konnte seit fünf Spielen nicht mehr gewinnen, dreimal kam es zu einer Punkteteilung. Der Gast ist mit vier Punkten aus den letzten fünf Partien also erfolgreicher, zeigte vor allem beim 4:1 im Derby gegen Servette eine starke Leistung. Die Waadtländer, die sieben Punkte hinter dem Barrageplatz liegen, haben sich also sicher noch nicht mit dem Abstieg abgefunden.

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams fand am 13. März statt, damals gab YB-Interimstrainer Matteo Vanetta sein Debüt als Chef an der Seitenlinie. Im Stade de la Tuillère lagen die Berner zur Pause mit 0:1 zürück, ehe Siebatcheu nach dem Seitenwechsel den Ausgleich erzielte und Garcia seine Farben in der 83. Minute in Führung schoss. In der Nachspielzeit versenkte allerdings Kukuruzovic einen Penalty zum 2:2-Endstand.

Die beiden Partien in der Hinrunde hatten die Young Boys für sich entschieden: Zuhause gab es einen 3:2-Sieg, auswärts gar ein 6:1 aus Sicht der Berner.