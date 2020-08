Vertrag nicht verlängert – Die Young Boys lassen Hoarau gehen Der Schweizer Meister plant ohne seinen jahrelangen Topskorer: Guillaume Hoarau bekommt bei YB keinen neuen Vertrag. Laura Inderbitzin

Im Cupfinal könnte Hoarau ein letztes Mal für die Berner auflaufen. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Die Berner Young Boys haben entschieden: Guillaume Hoarau muss gehen. Der Topstürmer und Publikumsliebling hat nächste Saison keinen Platz mehr in der Mannschaft des Meisters, sein Vertrag wird nicht verlängert.

Seinen letzten Auftritt im YB-Dress könnte Hoarau am 30. August im Cupfinal haben. Wenn er sich bis dahin von seiner Wadenverletzung erholt hat, könnte der Schlüsselspieler sich würdig vom Verein verabschieden.

187 Einsätze für YB

Grund für die Trennung vom 36-Jährigen dürfte zum einen sein stattliches Salär (über eine Million Franken pro Jahr) sein, das in Corona-Zeiten nicht mehr erschwinglich ist. Zum anderen war der Franzose, der die Berner in den beiden Saisons zuvor quasi im Alleingang zu zwei Meistertiteln geschossen hatte, in dieser Spielzeit wiederholt verletzt und erzielte nur zwei Tore.

2014 war Hoarau von Bordeaux gekommen und lief seither 187 Mal für die Berner auf. Dabei traf der Franzose insgesamt 118 Mal und krönte sich in der vergangenen Super-League-Saison zum Torschützenkönig.