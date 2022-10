Fazit zur Halbzeit

Nach 45 Minuten steht es im Super-League-Spiel zwischen YB und dem FCB 2:0 für die Berner. Matchwinner ist bislang Fabian Rieder, der das 1:0 nach einer einstudierten Freistossvariante über Kastriot Imeri selbst abschloss und das 2:0 durch Meschack Elia mit einem cleveren Schnittstellenpass vorbereitete.

Die Berner feuern hier zwar kein Offensivfeuerwerk ab, präsentieren sich aber cleverer und effizienter als die Basler – die Führung geht in dieser Höhe daher in Ordnung. Der FC Basel präsentiert sich offensiv zu harmlos, um YB vor grosse Herausforderungen in der Defensive zu stellen. Bern-Goalie David von Ballmoos hatte bisher noch nicht viel zu halten.

Zudem hatte der FC Basel Dusel, immer noch mit elf Spielern auf dem Platz zu stehen. Der bereits gelbverwarnte Taulant Xhaka schlug frustriert den Ball weg, was zu einer zweiten Verwarnung hätte führen können, wenn Schiedsrichter Schärer in diesem Spiel eine härtere Linie durchgesetzt hätte.