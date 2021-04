Nach Parkplatzabbau am Rhein – Die wunderschöne Aufwertung durch Asphalt Im Zuge des Vorsatzes, alles grüner und autofreier zu machen, verbannten die Behörden die Autos beim Schneeabladeplatz am Unteren Rheinweg und gestalteten ihn um. Das Ergebnis: ein Exerzierplatz für Ameisenarmeen. Meinung Mischa Hauswirth

In den vergangenen Wochen hat Basel eine Ecke aufgewertet. Dieser Platz soll zum Verweilen einladen. Foto: Kostas Maros (Tamedia)

Es klang fast wie das Versprechen, ein Stück Ödnis in einen Garten von Babylon zu verwandeln. Die Basler Behörden wollen mit tatkräftiger Unterstützung von Links-Grün weg von Autos in der Innenstadt – hin zu mehr Grün, mehr Lebensqualität. Am Unteren Rheinweg sollte ein Beispiel entstehen.

In diesen Tagen kann das jüngste Stadtverschönerungsprojekt bestaunt werden: Für 150’000 Franken ist dort ein «Aufenthaltsort» geschaffen worden, der «zum Verweilen» einlädt, wie es beim Stadtteilsekretariat Kleinbasel heisst.

Doch wer etwas Inspirierendes erwartet, findet eine Asphaltfläche mit wenig geschmackvollen Tischen und Bänken. Ein wahrer Exerzierplatz für Ameisenarmeen. Auch wenn im Sommer vielleicht noch ein paar Tröge mit blühendem Grün dazukommen, ist die Chance vertan, tatsächlich Aufwertung zu schaffen. Zum Beispiel durch ein kleines Gärtchen mit Wasserspiel, einem Kunstwerk mit Brunnen, einem Wildpflanzenlabyrinth oder einer botanischen Lehrecke, verbunden mit einer dazugehörigen App. Fürs Sitzen und Verweilen jedenfalls braucht es keinen neuen Betonplatz, am Rhein hat es schon genug Möglichkeiten; dort sitzen jeweils Hunderte, sobald das Wetter sie nach draussen zieht.