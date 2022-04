Sänger der Mundart-Band Hecht - Die wundersame Karriere des Stefan Buck

Neues Album von Hecht – Die wundersame Karriere des Stefan Buck Neben seinem Vollzeitjob in der Finanzbranche ist er einer der erfolgreichsten Musiker des Landes. Eine Schweizer Popkarriere in vier Kapiteln. Martin Fischer Dominique Meienberg (Fotos)

Realisierte, dass er in der Sprache singen muss, die er spricht: Stefan Buck, Frontmann der Band Hecht. Foto: Dominique Meienberg

Kapitel 1 – «Der Erfolg war bescheiden»

Nur einmal hat ihn die Musik verlassen.

«Ich dachte: Das waren die wilden Jahre, jetzt beginnt der ernste Teil.» Schon damals arbeitete er in der Finanzbranche, wo er noch heute eine Vollzeitstelle besetzt und bei einem Schweizer Unternehmen den Vertrieb in Zürich verantwortet. Es ist die Realität so manchen Rockstar-Versuchs: Irgendwann wird es existenziell – Geld verdienen? Oder weiter träumen?