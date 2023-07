Basler Sommer 2003 – Die wunderbarsten aller Tage Vor 20 Jahren erlebte Basel einen «Jahrhundertsommer». Die Stadt glühte. Es war so heiss wie in Rom. Martin Furrer

Am 4. Juni 2003 genossen Besucherinnen und Besucher im Basler Badhaus Breite die Sonne. Foto: Dominik Plüss (Keystone)

Juli in Basel – Hochsaison für notorische Warner, Nörgler und Untergangspropheten. Ein kollektives Stöhnen und Klagen hat die Stadt ergriffen. Horrorhitze! Asphaltschmelze! Kreislaufkollaps! Klimakrise! Storen runter, Kopf einziehen, Deckung suchen vor den Sonnenstrahlen. Schattige, feuchte Ecken der Stadt, die man normalerweise links liegen lässt, werden zu neuen Sehnsuchtsorten. Sie riechen weniger nach Sommer, sondern nach Hundepisse. Egal, Hauptsache, es ist dort kühl.

Herrscht Ausnahmezustand, wettermässiger Kriegszustand gar? Meteo Schweiz spricht von einem «erheblichen Risiko» für die Gesundheit. Behörden empfehlen, körperliche Aktivitäten zu vermeiden und «regelmässig und ausreichend» Flüssigkeit zu sich zu nehmen, «ungesüsst». Schwere Zeiten, über die auch leichte Bekleidung nicht hinweghilft.

Vor 20 Jahren – am 23. Juni 2003 – berichtete die «Basler Zeitung» von «wunderbar heissen Tagen». Sie schrieb von Grossverteilern, die sich über «Traumzahlen» beim Glaceverkauf freuten. Angesichts des anhaltend prächtigen Wetters wusste sie in den folgenden Wochen von vollen Gartenwirtschaften zu berichten, von ausverkauften Ventilatoren, Winzern, die wegen der Trockenheit viel früher als normal mit der Traubenernte begannen, und Badmeistern, die über eine «bombastische» Gartenbad-Saison jubelten.

So heiss wie in Rom

Die Stadt erlebte damals, so heisst es in einem Beitrag im «Basler Stadtbuch 2003», einen «Jahrhundertsommer», genauer: den «wärmsten Sommer der Messreihe seit 1755». Ein «sehr beständiges, subtropisches Hoch» habe «vor allem im Juni und August für sengende Hitze» gesorgt. Die Meteorologen zählten 43 Hitzetage mit Temperaturen über 30 Grad. Das Temperaturmaximum sei am 18. August 2003 mit 38,3 Grad erreicht worden.

Mit schier ungläubigem Staunen hielt der Autor des Beitrags im «Stadtbuch» fest: «Die Basler Sommertemperatur entsprach 2003 derjenigen eines normalen Sommers in Rom, das 750 Kilometer südlich unserer Stadt liegt.» Italien, so darf man feststellen, reichte damals – wie dieser Tage – meteorologisch gesehen bis ans Rheinknie.

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass ausgerechnet in diesem prächtigen Super-Sonnen-Sommerjahr 2003 das Erziehungsdepartement eine interne Weisung ausser Kraft setzte, die 28 Jahre lang bei Schülerinnen und Schülern für Freude gesorgt hatte: Als letzter Kanton der Schweiz schuf Basel-Stadt die Hitzeferien ab.

Wunsch nach Regen

Natürlich zeigten sich auch die problematischen Seiten der Hitze. «Wir zählen sie schon gar nicht mehr, die Tage mit zwölf und mehr Stunden Sonnenschein; wir zählen sie schon gar nicht mehr, die Tage, an denen es 30 Grad warm und noch wärmer wird», klagte die BaZ. Am 12. August thematisierte sie auf der Frontseite «die Schatten des Prachtsommers». Ältere und gesundheitlich angeschlagene Menschen wünschten sich «Abkühlung und Regen», las man da. «Viele Menschen schwitzen in drückend heissen Büroräumen vor sich hin und plagen sich durch die Arbeitstage. Hohe Ozonkonzentrationen bewirken bei empfindlichen Leuten Atembeschwerden.»

Doch die Hitze beflügelte auch den Humor der Leute. Sie scherzten: «Falls mich jemand sucht: Ich bin im Kühlschrank.» Oder: «Wenn man den Finger direkt in den Ventilator steckt, lenkt der Schmerz wunderbar vom Hitzegefühl ab.» Und sie animierte Mathieu von Rohr, damals Redaktor der «Basler Zeitung» (heute Leiter des Ressorts Ausland beim deutschen Nachrichtenmagazin «Der Spiegel»), zu einem Text, bei dem einem noch immer warm wird ums Herz.

Von Rohr gab am 24. September 2003 unter dem wehmütigen Titel «Das Ende eines Wundersommers» zu bedenken, wir würden uns angesichts der «graupeligen und feuchten Nebeltage, die bevorstehen», den Sommer wohl sehr bald schon «sehnlichst zurückwünschen». Und «mit ihm die strahlend schönen Tage im Freien, den veränderten Lebensrhythmus und das Gefühl, unser Land sei plötzlich ein anderes geworden, ein fröhlicheres».

Seinem Urteil kann man sich, zugegebenermassen im Schweisse des eigenen Angesichts, auch im Juli 2023 noch immer anschliessen.

