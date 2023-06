Wiederaufbau in der Ukraine – Die Wunden vernarben in Butscha, der Schmerz bleibt Der Kiewer Vorort ist zum Synonym russischer Kriegsgräuel geworden. Die Spuren der Zerstörung in der Strasse des Todes wurden beseitigt. Aber Trauer und Wut lassen sich nicht so leicht tilgen. Nicolas Freund aus Butscha

Tatort des Massakers im März 2022: Die zerstörte Vokzalna-Strasse in Butscha. Foto: Rodrigo Abd (AP, Keystone)

Unsichtbare Narben des Krieges: So sieht es am selben Ort heute aus. Foto: Dominka Zarzycka (Imago Images)

Der Weg zur Strasse des Todes führt am Toscana Grill vorbei. Das italienische Restaurant liegt in einem lichten Kiefernwald kurz vor Butscha, neben Geschäften für Blumen und Gartenmöbel. Zwischen den Bäumen stehen einzelne Häuser, wie in einem Feriendorf. Butscha. Der Vorort von Kiew ist zum Symbol für Kriegsgräuel geworden, für die Verbrechen, die der russischen Armee in der Ukraine vorgeworfen werden. Für Vergewaltigung, Folter, Mord.