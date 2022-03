Familiendrama in Montreux – Die Wohnung der Opfer soll voller Überlebensvorräte gewesen sein Im Fall der zu Tode gestürzten Familie in Montreux gibt es es erste Hinweise zum Vater. In der Wohnung soll die Familie kartonweise Lebensmittel und Medikamente angehäuft haben. Noriane Rapin

Eine Untersuchung wurde eingeleitet: Einsatzkräfte und ein Feuerwehrauto mit Kran beim Tatort.



In Montreux sind am Donnerstag laut Polizeiangaben fünf Menschen aus dem siebten Stock eines Wohnhauses gestürzt. Nun gibt es erste Erkenntnisse zu den fünf Personen, von denen vier verstorben sind und eine in kritischem Zustand im Spital liegt. Insbesondere zum beruflichen Hintergrund des Vaters der beiden Kinder liegen Informationen vor.