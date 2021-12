Enthüllungen zum Capitol-Sturm – Die Woche der Wahrheit Die Republikaner unterstützen Trumps antidemokratische Strategie. Das haben sie gar nicht nötig: Sie hätten Argumente genug für einen erfolgreichen Wahlkampf. Fabian Fellmann aus Washington

Die Aufarbeitung der Capitol-Stürmung zeigt: Die Republikaner waren besser informiert über Trumps Pläne, als sie jetzt wahrhaben wollen. Foto: Brent Stirton (Getty Images)

Die vergangene Woche hat klargemacht, wie schmutzig die Manöver der Republikaner rund um die Erstürmung des Capitol wirklich waren. Am 6. Januar, als Anhänger des abgewählten Präsidenten Donald Trump in das Parlamentsgebäude in Washington eindrangen, brach zunächst Panik aus im Lager der Republikaner: Die Fernsehbilder konnten nicht gut sein für die Partei.

Von Donald Trump Junior bis zu den TV-Stars Laura Ingraham und Sean Hannity vom rechten Sender Fox: Sie alle schickten Textnachrichten mit Alarmbotschaften ins Weisse Haus, der Präsident müsse seine Anhänger zurückrufen. Empfänger war Mark Meadows, Stabschef von Trump. Der aber liess den Dingen mehr als drei Stunden lang ihren Lauf. Die Bedenkenträger liessen kaum Taten folgen, sondern reihten sich rasch wieder hinter Trump und den Demonstranten ein. Laura Ingraham etwa behauptete schon am Abend des 6. Januar, die Antifa habe im Capitol gewütet.