Leonard Grazioli, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Wie feiert man seinen 20.-sten an einer WM in Ägypten?

Genau. Nicht nur für die Mannschaft, sondern vor allem für mich. Ich war zwei Monate lang wegen eines gebrochenen Fingers verletzt. Am Montag vor zwei Wochen rief ich Nationaltrainer Michael Suter an und teilte ihm mit, dass ich wieder trainieren könne. Als er sich letzten Dienstag bei mir meldete, sagte er, dass ich zur WM mitkomme. Ich wollte das erst nicht glauben (lacht).

Als ich aufgeboten wurde, war ich damit beschäftigt, eine Präsentation für die Schule fertigzustellen. Ich hätte am Mittwoch einen Vortrag halten müssen. Doch stattdessen fuhr ich frühmorgens nach Schaffhausen, um in dieses WM-Abenteuer zu starten.

Bereits die Anreise am Donnerstag soll ein Abenteuer gewesen sein.

In der Tat. Der Schnee in der Schweiz sorgte für die erste Verspätung. Schliesslich waren wir den ganzen Tag unterwegs, ehe wir in Ägypten landeten. Danach Fiebermessen auf dem Rollfeld, Schnelltest und vom Flughafen direkt in die Halle. Ich stand im Startspiel nicht im Aufgebot. Hätte ich spielen müssen, hätte ich wohl schwere Beine gehabt. Die Reise war anstrengend.