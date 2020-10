Umsatzeinbussen wegen Masken – «Die wirtschaftlichen Folgen interessieren niemanden» Betroffene Unternehmer erzählen, wie sehr sie unter der Maskenpflicht in den Basler Läden leiden. Sie fordern das Gesundheitsdepartement auf, die Massnahmen anzupassen. Benjamin Wirth

Vor allem in Modegeschäften ist die eingeführte Maskenpflicht negativ zu spüren. Foto: Keystone (Symbolbild)

Die Aussagen von Gabriel Barell waren ernüchternd. Vielleicht ernüchternder, als manche erwartet haben. Im Interview mit der BaZ deckte der Direktor des Gewerbeverbands Basel-Stadt in der letzten Woche schonungslos auf, was einige Bürger seit längerem befürchtet hatten. Die eingeführte Maskenpflicht in den Basler Läden schadet vielen Geschäften enorm. Barell sprach von einem massiven Umsatzrückgang und drohenden Existenzsorgen, die sich nach dem Lockdown im vergangenen Frühling abermals abzeichnen, wenn es so weitergehe.