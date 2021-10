Umstrittene Gastro-Aussenbereiche - Die Wirte machen sich winterfest – auch für Gäste ohne Zertifikat

Umstrittene Gastro-Aussenbereiche – Wirt Bieri macht sich winterfest – auch für Gäste ohne Zertifikat In den Restaurants sollen ungeimpfte Gäste auch bei tiefen Temperaturen einkehren. Dafür werden Hütten und Zelte gebaut und manchmal auch Regeln geritzt. Derweil rumort es bei Gastro Suisse. Yann Cherix , Christian Zürcher

Gastronom Boris Bieri vor den Fonduechalets bei seinem Restaurant Isebähnli in Trimbach SO. Foto: Andrea Zahler

Der zwölfte Besuch. Boris Bieri hat mitgezählt. «Das BAG hat das Dutzend voll gemacht», erklärt er. Diese Woche waren abermals Beamte vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) bei ihm im Isebähnli und haben seinen Betrieb kontrolliert. Alles Corona-konform?

Bieri führt in Trimbach SO einen landesweit bekannten Biker-Treff, an schönen Sonntagen füllt sich der grosse Parkplatz vor dem Lokal mit Töffs. Das sorgt für Aufsehen, besonders in Zeiten der Pandemie. «Darum bin ich wohl im Fokus der Beamten», schätzt Bieri. Vorzuwerfen habe er sich nichts, sagt er. Er mache ja mit bei den Massnahmen. «Aber ich habe Ideen, ich will was bewegen hier auf meinem Areal.»