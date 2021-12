Fakten zur Primateninitiative – Die Wirkung auf Zoo und Forschung ist umstritten Wer bekommt Rechte, wer muss sie beachten und wie? Die fünf wichtigsten Punkte rund um die Primateninitiative. Nina Jecker Katrin Hauser

Das Basler Stimmvolk wird am 13. Februar darüber abstimmen, ob nicht menschliche Primaten spezielle Grundrechte erhalten sollen. Den Auftakt zum Abstimmungskampf macht der Basler Zolli, der am Mittwoch die Medien eingeladen und erklärt hat, warum er die Primateninitiative ablehnt. Aber was wird genau gefordert? Und würde das Recht auf Leben auch für die Zolli-Affen gelten?

Diese Tiere sollen Grundrechte bekommen

Auch Lemuren gehören zu den Primaten. Foto: Keystone

Der Begriff «Primat» umfasst sowohl Menschen als auch alle Arten von Affen. Er leitet sich ab aus dem lateinischen Wort Primus (der Erste) und bezieht sich auf den Menschen als «Krone der Schöpfung». Affen werden darum als «nicht menschliche Primaten» bezeichnet. Damit sind nicht nur Menschenaffen wie Schimpansen, Gibbons und Gorillas, sondern auch die frühesten Primaten, die sogenannten Halbaffen, gemeint. Zu den Halbaffen gehören auch beispielsweise die Lemuren von Madagaskar. Sie sind mit Menschen ähnlich nah verwandt wie mit Ratten und Mäusen.