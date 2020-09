200 Meter hohes Windkraftwerk – Die Windräder sind zu gross für Muttenz Das Prestigeprojekt in der Muttenzer Hard wird auf viel Widerstand in der Bevölkerung stossen. Das ist mehr als verständlich. Alexander Müller

Zwei grosse Windturbinen sollen in Muttenz künftig klimaneutralen Strom liefern. Doch ihre Ausmasse sind riesig.

Es ist unbestritten, dass die Energieerzeugung in Zukunft nachhaltiger sein muss. Es ist darum grundsätzlich zu begrüssen, wenn sich Energieversorger und Behörden nach möglichen Standorten für Windturbinen umsehen. Und doch: Der angekündigte Widerstand gegen das Projekt in Muttenz, wie auch schon gegen sämtliche früheren Pläne in der Region, kommt nicht von ungefähr. Die Region wächst, immer mehr Boden wird betoniert, es wird verdichtet und immer mehr in die Höhe gebaut.