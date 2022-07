20 Jahre Wickelfisch – Die wichtigsten Fakten über den Basler Schwimmsack Erfinder Tilo Ahmels und Geschäftsleiterin Monica Malonni-Kopp verraten, was Sie über das kultigste Schwimmutensil unserer Stadt wissen sollten. Vivana Zanetti

Tilo Ahmels und Monica Malonni-Kopp mit einer Riesenversion des Badesacks. Foto: Dominik Plüss

Meilenstein in der Geschichte des Rheins

2002 erfand Tilo Ahmels einen Schwimmsack in der Form eines Fischs als Marketing-Gag für die IWB. Der Wickelfisch sollte dafür stehen, dass das Wasser im Rhein nach dem Schweizerhalle-Unglück von 1986 wieder so sauber ist, dass sowohl Fische als auch Menschen darin schwimmen können. «Ein Fisch macht Sinn, er schwimmt im Wasser», dachte sich Ahmels. Der Durchbruch erfolgte erst ein Jahr später, da es 2002 mehrheitlich regnete – die warmen Monate im Jahr 2003 gingen dann bekanntlich als Hitzesommer in die Geschichte ein.