Jobcoach: Achtung, fertig, los! – Die wichtigste Produktivitätsregel überhaupt Wer Angst und Stress bei der Arbeit vermeiden möchte, muss eigentlich nur loslegen. Doch warum fällt uns das so schwer? Christian Fichter

Wo beginnen? Am besten mit der wichtigsten Aufgabe, auch wenn es hart klingt. Foto: Unsplash

Eine berühmte Schriftstellerin wurde nach ihrem Erfolgsgeheimnis gefragt. Ihre Antwort: «Ich setze mich hin und schreibe». Das ist wohl die wertvollste Produktivitätsregel überhaupt. Sie gilt nicht nur für Schriftsteller, sondern für alle, die im Büro arbeiten. Fangen Sie am Morgen sofort und ohne Umschweife mit der wichtigsten Aufgabe des Tages an. Nicht mit Mails, nicht mit Käfelen, nicht mit News.

Warum das so entscheidend ist? Weil in Bürojobs die meisten Aufgaben eine unklare Aufgabenstruktur haben. Das macht womöglich ein kleines bisschen Angst und bringt uns dazu, eine andere, einfachere Aufgabe vorzuziehen. Und dann noch eine. Und noch eine. So sind wir produktiv und angstfrei, den ganzen Tag – und haben am Ende ganz viel erledigt. Nur das Wichtigste nicht.