Beat Jans zum Ukraine-Krieg – «Die Werte, die sie verteidigen, sind auch unsere Werte» Der Basler Regierungspräsident versprach den geflüchteten Menschen an einer Mahnwache auf dem Marktplatz weitere Hilfe – auch für die Zeit nach dem Krieg. Isabelle Thommen

Mit Schildern und Flaggen hielten Hunderte Menschen am Freitagabend eine Mahnwache wegen des Ukraine-Kriegs ab. Foto: Nicole Pont

Am Freitag jährte sich der Angriff Russlands auf die Ukraine. Anlässlich des Jahrestags versammelten sich am Abend Hunderte Menschen auf dem Basler Marktplatz. Die Mahnwache stand unter dem Zeichen der Gemeinsamkeit: Die Menschen standen in einem grossen Kreis um die aufgestellten Grabeskerzen. Unter einer am Basler Rathaus aufgehängten Ukraine-Flagge gedachten Geflüchtete zusammen mit Baslerinnen und Baslern der Kriegsopfer.

Am Basler Rathaus hing eine ukrainische Flagge. Foto: Nicole Pont

Einzelne Gespräche und Begrüssungen mischten sich unter die andächtige Ruhe. Auch zahlreiche Kinder waren vor Ort. Viele der Anwesenden hatten sich in Ukraine-Flaggen gehüllt. Einige hielten Schilder mit Botschaften. «Der Krieg ist noch nicht vorbei. Wir müssen weiterkämpfen», hiess es da etwa. Der Verein «Ukrainer in Basel» zeigte in einer temporären Ausstellung Fotos aus dem Kriegsgebiet.

An der Mahnwache nahmen viele Kinder teil. Foto: Nicole Pont

«Was kostet die Freiheit?», fragten die Rednerinnen des Vereins. Sie zählten die Todesopfer und verletzten Menschen auf und erzählten von zerstörten Hoffnungen und all den Kindern, die ihre Zukunft verloren haben. Abwechselnd auf Ukrainisch und Deutsch lasen sie Voten von geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainern in der Region vor. Beim gemeinsamen Singen der ukrainischen Lieder floss die eine oder andere Träne.

Der Basler Regierungspräsident Beat Jans mit Margarita Antoni vom Verein «Ukrainer in Basel». Foto: Nicole Pont

Der Basler Regierungspräsident Beat Jans hielt an der Mahnwache eine Rede. Darin hiess er die geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer erneut willkommen. «Ich hoffe, Sie finden hier den Schutz, den Trost und die Perspektiven, die sie in dieser schweren Zeit besonders vermissen», sagte Jans. Den Geflüchteten sicherte er die weitere Unterstützung der Regierung zu. Dies auch für die Zeit des Wiederaufbaus, wenn der Krieg vorbei ist.

Zahlreiche Kerzen brannten am Freitagabend auf dem Marktplatz. Foto: Nicole Pont

«Wir schicken heute unsere Gedanken an die Menschen, die an der Front stehen und für unsere demokratischen Werte kämpfen», so Jans. «Die Werte, die sie verteidigen, sind auch unsere Werte. Deshalb müssen wir diese Werte bei uns aufrechterhalten – gegen die Diktatur, gegen die Verletzung von Menschenrechten, gegen staatliche Zensur und gegen Willkür.»

Die Anwesenden zeigten an der Mahnwache Bilder ihrer Angehörigen. Foto: Nicole Pont

Isabelle Thommen ist News-Redaktorin bei der Basler Zeitung und berichtet über lokale Themen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.