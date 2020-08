Lara Paratte, «Deep Down the Oceans Are Rising Hydrothermal Vents», Tusche auf

Zeitungspapier, Gravur auf Dias, Projektion. Céline Maria Brunko, «Remember the Earth’s Crackles», Video- und Objektinstallation,

Jutetuch, Stahlrohre, 2 HD-Videos, Farbe, Ton.

Foto: Christian Knörr