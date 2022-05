Jazzfestival Basel – Die Weltklasse des Fusion-Jazz im Atlantis Mit dem Gitarristen Mike Stern und dem Saxofonisten Bill Evans treffen sich am Sonntag zwei Musiker, die Miles Davis vor über 40 Jahren zusammengeführt hat. Dorothea Gängel

Der New Yorker Gitarrist Mike Stern. Foto: Dominik Plüss

Kein Geringerer als die Jazz-Ikone Miles Davis sorgte dafür, dass der Gitarrist Mike Stern und der Saxofonist Bill Evans vor gut 40 Jahren zusammentrafen. Überzeugt von deren Können, zögerte Davis nicht lange und nahm die beiden Musiker 1981 in seine Band auf. Heute gehören Stern und Evans zur absoluten Weltklasse des Fusion-Jazz.

Am Sonntag, dem 15. Mai, werden die zwei zusammen mit dem Meisterbassisten Tom Kennedy und dem Jazz-Rocker Nicolas Viccaro am Schlagzeug das Basler Atlantis zum Beben bringen. Die allesamt zur Elite der Jazz-Fusion-Instrumentalisten gehörenden Musiker versprechen eine spannende Mischung aus verschiedensten Elementen des Jazz, Rock, Blues, Souls und der Weltmusik. Kombinationen in höchster Perfektion, die sich nicht an Grenzen halten und das beeindruckende Können jedes Einzelnen unterstreichen.

Weit über die Grenzen des traditionellen Jazz hinaus

Der mehrfach für den Grammy nominierte Mike Stern startete seine Karriere in den 1970er-Jahren bei der Pop-Rock-Formation Blood, Sweat & Tears. Im Laufe seiner anschliessenden Solokarriere hat er mit so vielen Musikern unterschiedlicher Genres zusammengearbeitet, dass er alle Stile bis zur Perfektion beherrscht. Selbst ein Unfall im Jahr 2016, bei dem er sich beide Oberarmknochen brach, konnte ihn nicht davon abhalten, seine Leidenschaft weiterzuleben.

Auch Evans hat sich durch das Zusammenspiel mit ganz unterschiedlichen Einzelmusikern und Bands schon früh weit über die Grenzen des traditionellen Jazz hinausbewegt. Während seiner 20-jährigen Solokarriere wurde er mehrfach für den Grammy nominiert, unter anderem für seine 2005 entstandene Aufnahme «Soulgrass», eine bahnbrechende Fusion aus Jazz und der amerikanischen Roots-Musik. Stets auf der Suche nach spannenden Verbindungen und Zusammenhängen, schafft Evans immer wieder neue Kombinationen.

Bereits einen Tag nach diesem Konzert, am 16. Mai, wartet das Jazzfestival Basel mit einem weiteren Highlight auf. Joe Lovano, einer der geschätztesten und vielseitigsten Tenor-Saxofonisten, wird im Don Bosco einige seiner persönlichsten Kompositionen präsentieren. Begleitet wird Lovano von der Pianistin Marilyn Crispell und dem Schlagzeuger Carmen Castaldi.



