Die Welt zu Gast an einer Trauerfeier

Nun, so traurig die Athleten über das Fehlen einer Kernessenz des Sports auch sein mögen: Sie haben es zumindest ahnen können. Doha, die Hauptstadt von Katar, ist jetzt nicht wirklich eine Hochburg der Leichtathletik, allein die hohen Temperaturen, sagen wir es mit aller Liebe, begünstigen keine Ausnahmeleistungen. Ein heruntergekühltes Stadion oder ein Marathon, der aufgrund der Hitze erst um Mitternacht starten kann: Sexy ist das nicht. Warum haben sie dagegen nicht früher energischer protestiert?

Es wirkt aber dennoch reichlich sinnfrei, dass die Gastgeber das Stimmungsdefizit mit künstlichen Kniffen übertünchen wollen. Oder die ach so tolle Idee des Weltverbandes, die ob der Verzweiflung schon beinahe wieder komisch wirkt: eine Kamera im Startblock bei den Sprintdisziplinen. Dass niemand auf die Idee gekommen ist, dass sich die Frauen (völlig zu Recht) daran stören könnten, wenn ihnen von unten in den Schritt gefilmt wird: hochnotpeinlich. Es lässt sich festhalten, dass diese Titelkämpfe alles andere als ein Höhepunkt sind. Vielleicht ist es aber ganz gut, dass dieses merkwürdige Schauspiel nicht mit irgendwelchen bezahlten Fans oder trügerischen Perspektiven für das Fernsehpublikum geschönt wird – was es ja alles schon gegeben hat. So wächst hoffentlich der Widerstand gegen Veranstaltungen an Orten, die wegen der äusseren Bedingungen und der Interessenlage so gar nicht passen.

Von der politischen Komponente ist da noch gar nicht die Rede. Auch wenn ich der Meinung bin, dass nicht eine ganze Nation für die Taten ihrer Leader in Sippenhaft genommen werden darf und deswegen auch Länder, die nicht allen unseren Vorstellungen entsprechen, für die Organisation von Grossanlässen zumindest infrage kommen sollten, so wirkt dieser nun reichlich deplatziert. Eine Leichtathletik-Veranstaltung ist immer auch ein Panoptikum der Körperlichkeit, ein Wettbewerb der Ästhetik – und, na ja, in Katar wird diese Freizügigkeit nicht zwingend gefördert. Wenn also gar nichts stimmig ist, dann ist das beste Reklame, eine solche Farce künftig zu vermeiden – bei allen verständlichen wirtschaftlichen Interessen. Es macht einfach keinen Sinn.

Etwas mulmig dürfte es auch den Veranstaltern zumute sein, da sie sich dieses trostlose Bild vor Augen führen. Es wird gemunkelt, dass sie für die Fussball-WM, die in drei Jahren in Katar stattfinden wird, bereits Änderungen vornehmen wollen. Das islamische Land will offenbar nicht mehr nur in den teuersten Hotels Alkohol ausschenken und als zusätzlichen Anreiz gar den Bierpreis stark senken. Es stellt sich nun nur noch die Frage, ob man sich diese Groteske tatsächlich schöntrinken kann.