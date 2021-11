Klimagipfel in Glasgow – Die Welt nimmt Abschied von Kohle, Öl und Gas Dutzende Staaten verpflichten sich in Glasgow zum Kohleausstieg. Sie wollen aber schon ab 2023 auch Kredite für die Förderung von Öl und Gas stoppen. Darunter ist auch die Schweiz. Michael Bauchmüller aus Glasgow

Das Ende ist in Sicht: Rauch steigt aus den Schornsteinen des Braunkohlengrosstagebau Turow in Polen. Foto: Matthias Hiekel (Keystone)

Die guten Nachrichten kommen in Glasgow nicht aus den Verhandlungsräumen, sie kommen aus dem Drucker: Erklärungen, über Monate vorbereitet, lassen nun pünktlich einen ganz neuen Geist durch die Flure der Konferenz wehen: Die Welt nimmt Abschied von Kohle, Öl und Gas.

Mehr als vierzig Staaten etwa stellen sich am Donnerstag hinter eine Erklärung, die der Kohle Adieu sagt. Sie wollen nicht mehr in neue Kohlekraftwerke investieren und ihre alten Meiler peu à peu stilllegen. Zu den Unterzeichnern zählen Länder, die mit der Kohle bisher verlässlich auf Du und Du standen: Polen etwa, die Ukraine, Indonesien, Vietnam und Südkorea. Man verstehe «den Imperativ, dringend die Verbreitung sauberer Energie zu forcieren», bekennen die Unterzeichner. Für Grossbritannien ist es ein weiterer Zwischenerfolg, und es soll noch nicht einmal der einzige bleiben an diesem Tag. «Kohle ist nicht mehr der König», freut sich Alok Sharma, der Präsident der Klimakonferenz. «Das Ende ist in Sicht.»