Die gepflegte Ukrainerin – Die Weiblichkeit trotzt dem Krieg Die perfekt manikürten Fingernägel der Geflüchteten fallen auf. Nataliya Albusberger, Ukrainerin und Besitzerin eines Nagelstudios, weiss, was das bedeutet. Chris Winteler

Gepflegte Hände als Symbol für Weiblichkeit: Nageldesignerin Nataliya Albusberger. Foto: Samuel Trümpy

Das grauenvolle Foto ging um die Welt: Es zeigt die Hand einer Frau, im Dreck vergraben, am Strassenrand in Butscha. Die Fingernägel sind rot lackiert, am Ringfinger mit einem Herzen verziert. Auch die Kosmetikerin Anastasia sah das Foto und erkannte gleich die auffällige Maniküre. Sie identifizierte die Frau als Iryna Filkina, 52, – eine ihrer Kundinnen.