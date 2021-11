Grossraubtier-Abstimmung – Die Walliserinnen und Walliser verbieten den Wolf Nach dem klaren Ja für ein «Wallis ohne Grossraubtiere» fragen sich Gegnerinnen und Befürworter gleichermassen: Was jetzt? Yann Cherix

Die Population in der Schweiz wächst stetig: Wolf im Walliser Obergoms. Foto: Keystone

Es war ein eindeutiges Verdikt – auf den ersten Blick. 63 Prozent der Walliserinnen und Walliser haben am Sonntag Ja zu einem «Kanton Wallis ohne Grossraubtiere» gesagt. Die kantonale Volksinitiative will neue Vorschriften zum Schutz vor Grossraubtieren und zur Regulierung, zudem die Förderung des Grossraubtierbestandes verbieten. Im Oberwallis votierten teilweise weit über 80 Prozent dafür. Der Wolf, der Bär, alle grösseren Raubtiere sind in diesem Landesteil – geht es nach einer Mehrheit – also nicht mehr erwünscht.

Entsprechend froh zeigt sich die Gewinnerseite. Martin Kalbermatten, Teil des breit in Politik, Wirtschaft und Landwirtschaft abgestützten Initiativkomitees, sagt: «Für uns ist das ein klares Zeichen, dass man so nicht mehr mit der Landwirtschaft umgehen kann. Eine Mehrheit, und nicht einfach nur ein paar Schäfer, will Änderungen im Umgang mit dem Wolf.»