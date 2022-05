Horror-Stück am Theater Basel – Die Wahrheit über den «Milf»-Fetisch Das neue Stück von Anne Haug und Sahar Rahimi versucht mit Gruselbildern die Sex-Fantasien auszutreiben. Es gelingt jedoch nicht, da das falsche Problem angeprangert wird. Vivana Zanetti

Die Gewinnerinnen des Schönheitswettbewerbs von Ehefrau Tamara (Marie Löcker) halten die Fassade aufrecht. Foto: Lucia Hunziker

«Milf» gehört zu den Top-Suchbegriffen auf der Videoplattform «Pornhub». In geschöntem Deutsch formuliert, steht das Akronym für eine Mutter, mit der man gerne schlafen würde. Die Pornos zu diesem Thema drehen sich um junge Männer, die mit Frauen Sex haben, die ihre Mütter sein könnten. Das so betitelte Stück am Theater Basel von Anne Haug (Autorin) und Sahar Rahimi (Regie) möchte diesen in feministischen Theorien sexistisch gedeuteten Begriff mit neuen Bildern überschreiben. Gelingt ihm das?