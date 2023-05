Die Gesichter der Bankenkrise – Die wahren Abzocker bei der Credit Suisse Wer bei der CS wirklich viel verdienen wollte, der war nicht in der Geschäftsleitung, sondern im Asset-Management und in den USA. Da haben sieben Leute in den letzten Jahren Hunderte von Millionen Franken verdient. Arthur Rutishauser

Sorgte für Schlagzeilen und innerhalb der CS für Entsetzen: Das Haus von Investmentbanker Eric Varvel. Foto: PD

«Die Credit Suisse ist nicht am Investmentbanking zugrunde gegangen» – das behaupten all jene, die verhindern wollen, dass in der Schweiz ein Trennbankensystem eingeführt wird, so wie das Christoph Blocher zusammen mit der Linken seit Jahren fordert. Ganz falsch ist das nicht, denn als nach der Finanzkrise von 2008/09 immer mehr Regulierungen eingeführt wurden, waren die ganz grossen Deals an der Wallstreet plötzlich nicht mehr möglich. Darum verschob die CS einen Teil des Geschäfts ins Asset-Management, dorthin, wo die Vermögen von Pensionskassen verwaltet wurden.