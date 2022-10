Geheimnisvolle Branche – Das sind die Waffen der echten Beschatter Das Schweizer Fernsehen startet mit einer neuen Detektivserie. Doch wie gehen Beschatter im richtigen Leben vor? Was macht einen guten Privatermittler aus? Ein Routinier erzählt. Martin Furrer

Peter C. Stelzer, Geschäftsführer der Privatdetektei Ryffel AG, lässt sich in seinem Zürcher Büro nur von hinten fotografieren, damit man sein Gesicht nicht erkennt. Foto: Silas Zindel/ Tamedia

Privatdetektiv Leo Brand ist eine fiktive Figur. Er tritt ab Sonntag in der neuen, in Basel spielenden Serie «Die Beschatter» des Schweizer Fernsehens SRF auf. Peter C. Stelzer, Geschäftsführer der Privatdetektei Ryffel AG, ermittelt mit seinen rund 15 Angestellten im realen Leben und in der ganzen Schweiz. Der 51-Jährige trägt Sneakers, er hat wache Augen und einen kräftigen Händedruck.