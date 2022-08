Salman Rushdies Humor – Die Vorteile einer Fatwa? Sex! Salman Rushdie mache wieder Witze, sagt sein Agent. Humor zeigte er schon in einer US-Sitcom, in der er erklärte, welche Vorteile eine Fatwa bringt. Pascal Blum

«Angriffslustiger Humor»: Salman Rushdie im Oktober 2015. Foto: AFP

Nach der Messerattacke auf Salman Rushdie äusserte sich dessen Sohn auf Twitter: «Trotz seiner schwerwiegenden und lebensverändernden Verletzungen bleibt sein üblicher angriffslustiger und trotziger Sinn für Humor intakt», schrieb Zafar Rushdie. Der Autor sei wieder in der Lage zu reden und Witze zu machen, teilte sein Agent mit.

Abo Attentat auf Salman Rushdie Ein Leben unter der Fatwa Der Fatwa, die seit 1989 über ihm schwebt, begegnete Rushdie öfter mit Humor. Zum Beispiel mit seinem Gastauftritt in der US-Sitcom «Curb Your Enthusiasm» 2017, wo er der Hauptfigur Larry David Ratschläge gibt, wie man am besten mit dem Bannfluch des Ayatollahs umgeht.

David hatte ein paar Tipps nötig, nachdem er in einer Talkshow ein Broadway-Musical über Salman Rushdie angekündigt und darauf vom Religionsführer im Iran mit einer Fatwa belegt worden war. Natürlich alles erfunden – aber die beste Voraussetzung, um den echten Salman Rushdie in der Sitcom auftreten zu lassen.

Gibt Tipps, wie man eine Fatwa für sich nutzen kann: Salman Rushdie in «Curb Your Enthusiasm». Foto: PD

Der liess sich nicht bitten und erklärte David beim Tee die Vorzüge einer Fatwa. Zuerst mal könne man jeglichen sozialen Anlässen fernbleiben: «Wenn dein Cousin eine Lesung seines Lyrikbands ankündigt, dann sagst du einfach: ‹Kann nicht, Fatwa!›»

«Wie sexy Feenstaub»

Zwar verliere man Freiheiten, aber man gewinne auch etwas: Besonders steige die Anziehungskraft des Mannes. «Viele schöne Frauen» fänden ihn deutlich attraktiver, seit er Gefahr ausstrahle. Die Fatwa sei wie ein «sexy Feenstaub», so Rushdie, der den Dialog grösstenteils improvisierte, und «Fatwa sex» der beste Sex überhaupt.

Larry David wagt sich darauf ohne Perücke in die Öffentlichkeit und wird prompt von einer Hollywoodschauspielerin bezirzt. Das funktioniert also, allerdings wird «Fatwa! The Musical» am Ende gar nicht aufgeführt: Larry David überwirft sich mit seinem Star Lin-Manuel Miranda («Hamilton»). Schade – hatte dieser doch ein fetziges Duett mit der Ayatollah-Figur.

Dass Rushdie in «Curb Your Enthusiasm» über die sexuellen Vorteile der Fatwa spricht, hat einen Beigeschmack: Der Journalist Gary Dauphin verweist in einem Artikel über die Episode auf Rushdies frühere Partnerin Padma Lakshmi. In ihrer Autobiografie «Love, Loss, and What We Ate» beschrieb sie ihre Sicht auf den «Fatwa sex».

So litt sie wegen einer Endiometriose an Unterleibsschmerzen, besonders heftig waren sie während des Geschlechtsverkehrs. Bloss eine Ausrede, fand der als unersättlich beschriebene Rushdie. Gestern wünschte Lakshmi dem Schriftsteller auf Twitter baldige Genesung:

Und Larry David? Am Staffelende von «Curb Your Enthusiasm» scheint er die Fatwa überwunden zu haben – und da kommt die böse Pointe: Ein bärtiger Mann rennt auf David zu und will ihn töten.

