Vorwürfe gegen Deponie in Liestal – «Die Vorgänge müssen genau untersucht werden» Die Goldgrube der Bürgergemeinde Liestal wird zur Altlast. Die Wettbewerbskommission vermutet Verstösse gegen das Kartellgesetz und ermittelt. Kurt Tschan

Die Deponie Höli in Liestal wurde vor elf Jahren eröffnet. Damals sah es im Gebiet der Bürgergemeinde noch erstaunlich idyllisch aus. . Foto: Nicole Pont

Die Wettbewerbskommission (Weko) eröffnet eine Untersuchung gegen die Deponie Höli Liestal AG. Der Weko lägen Anhaltspunkte vor, dass das Unternehmen über eine marktbeherrschende Stellung im Deponiewesen verfüge und diese missbraucht habe, heisst es in einer Mitteilung.

Weko-Direktor Patrik Ducrey bestätigt auf Anfrage der BaZ, dass der Kanton Baselland Ende letzten Jahres um eine entsprechende Abklärung gebeten habe. Inzwischen habe sich der Verdacht erhärtet, dass die Preise der Deponie zu hoch gewesen seien. Gewissen Unternehmen habe man zudem den Zugang zur Deponie verwehrt. In der vorliegenden Form sei der Fall einzigartig. Verfahren gegen Deponien standen in der Vergangenheit für die Weko immer auch mit dem Abbau von Kies in Zusammenhang.