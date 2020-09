Gastbeitrag – Die vier Basler Bettler-Mythen Die Empörung über die vielen Bettler in Basel ist gross. Die Regierung hat vor einer Liberalisierung des Bettelgesetzes gewarnt. Regierungsrat Baschi Dürr stellt ein paar falsche Vorstellungen klar. Baschi Dürr

Viele Passantinnen und Passanten stören sich an den vielen Bettlern, die die Basler Innenstadt seit Wochen bevölkern. Foto: Martin Regenass

2019 hat der Grosse Rat knapp entschieden, dass Betteln in Basel-Stadt grundsätzlich erlaubt wird und nur noch in Banden verboten bleibt. In fast allen anderen Schweizer Kantonen und Städten ist das Betteln generell verboten. Der Regierungsrat hatte sich dagegen ausgesprochen und davor gewarnt, dass diese vermeintliche Liberalisierung eine starke Sogwirkung auf mutmassliche Bettlerbanden aus Osteuropa zur Folge haben kann.