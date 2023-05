Ein Pflege-Assistenz-Roboter 2019 in der Zürcher Rehaklinik in Zihlschlacht im Einsatz. Foto: Urs Jaudas

Viele Jahre lang hat Beschäftigte die Frage umgetrieben: Geht uns die Arbeit aus? In Zeiten der Massenarbeitslosigkeit mahnten Gewerkschaftsführer zum Tag der Arbeit am 1. Mai Stellengarantien an, wenn Maschinen Fliessbandarbeiterinnen ersetzten oder Geldautomaten den Berater am Bankschalter. Inzwischen ist eine weitere Frage hinzugekommen: Gehen uns die Arbeiter aus? Haben wir bald zu wenige Fachkräfte, um unseren Wohlstand zu halten? Die neue Frage stellt sich allerdings, ohne dass die alte beantwortet wäre. Die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz fallen zusammen mit dem Fachkräftemangel, die Alterung des Landes mit Herausforderungen der Klimawende. Daraus ergibt sich eine neue Konstellation.

Unsere Gesellschaft altert mit erhöhter Geschwindigkeit. In den kommenden Jahren verabschieden sich die geburtenstarken Jahrgänge der sogenannten Babyboomer in den Ruhestand, während deutlich kleinere Jahrgänge ins Berufsleben einsteigen. Hunderttausende Beschäftigte gehen so dem Arbeitsmarkt jedes Jahr verloren. Selbst durch noch mehr Angebote zur Kinderbetreuung für arbeitswillige Eltern und durch noch liberalere Regeln zur Fachkräftezuwanderung wird sich die Lücke nicht schliessen lassen.

Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist das auch eine gute Nachricht. Nach den Jahren des Reallohnverlustes, den sie derzeit durch die hohe Inflation erleiden, stärkt es ihre Position. Schon jetzt tobt in Branchen wie Pflege oder Handwerk der Wettbewerb um neue Mitarbeiter. Der Druck auf die Arbeitgeber wächst, den Beschäftigten bessere Angebote zu machen und bei Lohnerhöhungen nicht allzu weit hinter andere Branchen zurückzufallen. Allerorten sind die Klagen über den «Mangel an guten Leuten» zu hören. Arbeitskraft ist das neue Gold der Wirtschaft.

Schon grüssen die ersten Pflegeroboter vom Heimflur

Für die Beschäftigten heisst das allerdings nicht, dass nun ruhige Zeiten anbrechen, in denen man dank des Mangels an Konkurrenten jährlich die Lohnerhöhung einstreicht. Die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz (KI), von selbst lernenden Programmen, die auf grosse Datenmengen zurückgreifen können, sie werden den Berufsalltag für einen Grossteil der Beschäftigten verändern. Noch kann man sich zu Recht lustig machen über absurde Antworten von Chat-Robotern wie Chat-GPT. Doch die Entwicklung schreitet rasend voran, und die Möglichkeiten sind enorm: KI kann Telefonberater oder Menschen an der Hotelréception ersetzen, sie kann Ärzten Schreibarbeit abnehmen, indem sie Patientengespräche protokolliert und gleich in die elektronische Akte einpflegt.

Das Gold der Arbeitskraft ist flüssig. Manchem Beschäftigten wird tatsächlich die Arbeit ausgehen, meistens werden das einfache oder nervige Tätigkeiten sein. Mit dem Einzug der künstlichen Intelligenz wächst der Druck auf diese Beschäftigten, sich etwas anderes zu suchen, sich weiterzuqualifizieren in der Hoffnung, nicht so leicht ersetzt werden zu können wie im alten Job. Etwa in einem Beruf, in dem mitmenschlicher Kontakt ein Wert an sich ist, wie in der Pflege – und selbst hier grüssen schon die ersten Roboter.

Ein Arzt ist nicht so leicht ersetzbar. Er oder sie wird durch eine mitschreibende KI mehr Zeit haben, sich auf den Patienten zu konzentrieren, und weniger Zeit benötigen für pure Schreibarbeit. Aber auch in anspruchsvolleren Berufen ist man gefordert, sich mehr als bisher fortzubilden, allein schon, um die neuen Möglichkeiten künstlicher Intelligenz nutzen zu können. Bruder Chat-Bot will angelernt werden.

Verstärkend hinzu kommen die Herausforderungen durch den Klimaschutz und durch die Mobilitätswende, die Millionen Beschäftigten ohnehin schon tiefgreifende Umstellungen abverlangen. Hersteller von Verbrennermotoren müssen andere Produkte entwickeln, um den Schwenk zu Elektroautos zu überstehen, Heizungstechniker sich von Gaskesseln verabschieden, um nach allen Regeln der Kunst Wärmepumpen einbauen zu können.

Das alles wirft Verteilungsfragen auf: Was passiert mit der gewonnenen Zeit? Kommt sie der entlasteten Ärztin zugute, oder streicht ihre Klinik eine Stelle in ihrer Abteilung, weil es nun weniger zu tun gibt? Wer profitiert von zusätzlichen Gewinnen? Wer zahlt die Fortbildung für Menschen, die durch KI ersetzt werden?

Die künstliche Intelligenz lässt sich nicht aufhalten

Und natürlich gibt es auch Risiken durch künstliche Intelligenz. KI-Systeme können einer Firma zum Beispiel helfen, ohne Diskriminierung neue Beschäftigte auszusuchen, unabhängig davon, welches Geschlecht jemand hat oder welche sexuelle Orientierung. Das ist besser als ein vorurteilsbeladener Personalchef, der Transsexuelle verachtet. Mit den entsprechenden Daten gefüttert, können solche Systeme allerdings auch Unheil anrichten. Wenn das System mögliche Bewerber für eine Führungsposition aussortiert, weil sie – anders als die bisherigen Manager – eine längere Auszeit vom Beruf genommen haben, so kann dies Frauen benachteiligen, die eine Pause für ihre Kinder genommen haben.

Man wird künstliche Intelligenz nicht aufhalten, und man sollte es auch nicht. Sie bietet grosse Chancen und ist unverzichtbar, um international wettbewerbsfähig zu bleiben. Doch sie breitet sich bislang im Arbeitsalltag weitgehend ungeregelt aus. Welche Aufgaben darf künstliche Intelligenz in Büro oder Fabrik übernehmen? Welche Daten der Beschäftigten dürfen dafür erhoben werden? Es gibt hier noch einige Aufgaben für den Gesetzgeber, aber auch für die Sozialpartner. Den Menschen wird die Arbeit auch durch KI nicht ausgehen. Die Frage ist vielmehr, wie diese Arbeit aussehen wird. Wenn KI ein Gewinn für Unternehmen und Beschäftigte sein soll, dann muss sie politisch gestaltet werden. Und zwar jetzt.

