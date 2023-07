Einkehren: Da Gianni – Die Versiegelung des guten Gefühls Weit weg von Verkehr, Menschen­mengen und Sprühnebel­duschen des Baudepartements: Man kann sich das Feriengefühl in diesem Traditionslokal an einem Super-Sommer-Sonntagabend auch ein bisschen nach Hause holen. Sebastian Briellmann

Fisch des Tages: Wolfsbarsch vom Grill mit Gemüse. Foto: Sebastian Briellmann

Der durchschnittliche Hunger ist vielleicht auch schon grösser gewesen als in diesen Tagen, da sich die Hitze in der Stadt so richtig festsetzt, konserviert – oder, wenn man im Basler Jargon bleiben möchte: versiegelt – wird.

Aber auch dieses Problem lässt sich natürlich lösen, den Appetit also entsiegeln, weil es womöglich nicht viel gibt, was gemütlicher ist, als an einem Super-Sommer-Sonntagabend nett essen zu gehen.

Zugegebenermassen auch darum, weil schon die Vorstellung, sich bei Temperaturen über 30 Grad übermässig ambitioniert in der eigenen Küche zu verwirklichen, schwitzig-schwindelige Reaktionen auslöst.

Aber vor allem, weil man eine Woche kaum besser abschliessen kann, als in einem Garten oder einem Hinterhof eines sympathischen Quartierrestaurants auszuspannen. Weit weg von Verkehr, Menschenmengen und Sprühnebelduschen des Baudepartements. Man kann sich das Feriengefühl auch ein bisschen nach Hause holen.

Und, ganz wichtig: Nicht nur Grossräte können Dolce Vita.

Eine sommerliche Sache: Bufala mit gegrilltem Gemüse. Foto: Colette Fasel

Der Weg dieses Einkehrens führt dieses Mal ins St. Johann, ins Traditionsrestaurant Da Gianni, das nun im ebenfalls traditionellen «Nordbahnhof»-Haus einquartiert ist – weil der alte Standort (Elsässerstrasse) einem nicht ganz so traditionellen Neubau hat weichen müssen.

Schade, darf man dazu sagen, aber auch: Kulinarisch ist das weniger ein Problem.

Der Hitze geschuldet, wird auf grossspurige Vorspeisen und auf die eigentlich unglaublich feinen Pizzabrötchen verzichtet. Lieber ein bisschen ausgiebiger plaudern, bis die Hauptspeisen parat sind.

Und man kann dann, als serviert und gegessen wird, beruhigt feststellen: Die sogenannt einfache Küche (womit hier nicht gesagt sein soll, dass diese auch simpel ist) passt einfach ganz wunderbar zu diesen herrlichen Hitzetagen.

Der Bufala mit gegrilltem Gemüse (26.50 Franken) ist ein Klassiker, der wunderbar abgeschmeckt noch ein bisschen sommerlicher als sonst daherkommt. Prima.

Auch die Scaloppine di Vitello agli Agrumi di Sicilia (39.50 Franken), also Kalbschnitzelchen mit einer Zitrusfrüchtesauce, sind zart und schmackhaft. Die buttrigen Tagliatelle in Kombination mit der Sauce führen zwar dazu, dass der eine oder andere Tropfen auf dem papiernen Tischtuch landet. Aber das gehört dazu: Hier wird gut gegessen, nicht gut für die sozialen Medien geblufft.

Zart und schmackhaft: Scaloppine di Vitello agli Agrumi. Foto: Dominik Briellmann

Ein Highlight ist der Fisch des Tages: ein Wolfsbarsch vom Grill, auch dieser auf Wunsch mit Gemüse serviert (45 Franken). Ganz serviert wird der Branzino, fürs Auge, und dann portioniert. Geschmacklich eine Wucht, ausser einem Spritzer Olivenöl und ein bisschen Zitronensaft braucht es da nichts mehr. Kein Salz, kein gar nichts.

Nur ein bisschen Chianti Colli Arentini vielleicht noch (7 Franken pro Deziliter), im Internet völlig zu Recht als «leichtfüssig und elegant» beschrieben. Das harmoniert perfekt.

Abgerundet wird das Ganze mit einer Kugel Glace, mehr geht nicht mehr, mehr muss auch nicht. Der Bauch ist zufrieden, der Geist sowieso. Also wird dieses Gefühl doch am besten gleich auch für die Werktage konserviert.

Oder, wie wir in Basel sagen: versiegelt.

