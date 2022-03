Ukraine-Gespräche in der Türkei – Die Vermittler wecken leise Hoffnungen Von der Neutralität über den Status der Halbinsel Krim bis zum Umgang mit der russischen Sprache – darüber wird zwischen der Ukraine und Russland verhandelt. Die sechs wichtigsten Punkte. Zita Affentranger

Ein Waffenstillstand gilt als erstes Ziel: Nach einem Raketenschlag auf Lwiw steigt Rauch auf über der westukrainischen Stadt. Foto: Aleksey Filippov (AFP)

Am Dienstag soll in der Türkei eine neue Runde von Gesprächen zwischen Moskau und Kiew beginnen, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan spricht von sechs Punkten, die diskutiert werden sollen. In vier davon habe man bereits Fortschritte gemacht bei früheren Treffen. Keine Bewegung gebe es bisher beim Streit um den Status der Krim und der Ostukraine.



Neutralität