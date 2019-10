Die verlorenen Kinder

Aus Zelten wurden Häuser

Die Stimmen auf den Spielplätzen werden weniger, alsbald sind Jubelrufe und Trommeln ganz verstummt. Auch Déborah Mugisha, die ihre Freundinnen in Burundi zurücklassen musste, hat den Tag in einer der kinderfreundlichen Zonen verbracht. «Zum Glück habe ich hier neue Kameradinnen gefunden», sagt sie. «Wir haben gemeinsam gesungen und getanzt.» Nun macht sich sie sich alleine auf den Heimweg, vorbei an den Häusern und Hütten. Zelte, wie es sie in der Aufbauphase des Flüchtlingslagers 2015 noch gab, stehen keine mehr im improvisierten Dorf Mahama. In der Luft liegt der Geruch von brennendem Holz und glühender Kohle. Für Déborah ist die Zeit gekommen, ihrer Mutter beim Kochen zu helfen und später ihre jüngeren Geschwister ins Bett zu bringen. Vielleicht suchen Déborah diese Nacht keine Albträume heim. Vielleicht kann sie durchschlafen.

Die Geschichte von...



...Déborah Mugisha, 14



Als ich mit meiner Familie noch in Burundi lebte, wohnten wir in einem grossen Haus und hatten immer genügend Geld. Mein Papa arbeitete als Busfahrer, meine Mama verkaufte Menüs an Leute, die keine Zeit hatten, selbst zu kochen. Das hat sie hier auch versucht. Sie bot Reis, Bohnen und Fruchtsäfte an. Aber kaum jemand kaufte etwas. Denn im Flüchtlingslager haben die Menschen zu viel Zeit und zu wenig Geld. Die wenigsten haben eine Stelle.

«Sie wollten Papa umbringen. Deshalb sind wir weggerannt. Manchmal höre ich die Schüsse wieder»: Déborah Mugisha mit ihrer Mutter Jeannette. Foto: Reto Albertalli

Wie schön wäre ein friedvolles Burundi. Ich möchte gerne wieder heim nach Bujumbura. Doch dort wären wir in grosser Gefahr. Leute, die gegen den Präsidenten sind, werden einfach getötet. Seine Anhänger wollten auch Papa umbringen. Deshalb sind wir weggerannt. All unsere Sachen mussten wir dalassen, nichts von unserem Besitz konnten wir retten. Ein Bus fuhr uns vor vier Jahren an die Grenze zu Ruanda. Später wurden wir in Mahama aufgenommen. An manchen Tagen packt mich die Angst. Ich höre dann die Schüsse wieder, als wäre ich in Burundi. In solchen Momenten weine ich sehr. Meine Mama sagt, die ganze Familie leide an Herzschmerzen, weil wir Heimweh haben. Hin und wieder diskutieren meine Eltern. Sie stehen unter grossem Druck. Vielleicht fürchten sie sich ebenfalls und haben böse Träume, wie ich. Zudem glaube ich, dass es oft um Geld geht. Papa würde gerne wieder arbeiten, aber er findet keine Beschäftigung. Deshalb können wir uns auch die Behandlung für meine Augen nicht mehr leisten. Sie sind krank. Ich bräuchte Medikamente und eine Brille. Jene, die ich jetzt trage, ist nicht echt, sie hat keine Korrektur. Aber sie schützt mich ein wenig vor Wind, Staub oder Rauch, wenn ich Feuer mache. Zum Glück hilft uns Unicef, den Alltag etwas zu vergessen. Auf den Spielplätzen fühle ich mich sicher. Und ich besuche gerne die Schule. Denn ich möchte eine gute Zukunft haben und Journalistin werden. Ich will über den Krieg schreiben. Meine Botschaft an die Politiker würde lauten: Hört auf zu kämpfen! An Gewalt ist nichts Gutes.

...Dieudonne Ndayishimiye, 15



Für meinen älteren Bruder Stany ist das Leben im Flüchtlingslager nicht leicht. Als er hier in Mahama ankam, war er alleine und träumte davon, in Ruanda irgendwann sein Medizinstudium zu beenden. Er hatte nicht geplant, bald Kinder zu haben. Doch nach und nach sind wir, seine vier Geschwister, auch aus Bugabira in Burundi geflohen. Da Stany mit 34 um einiges älter ist als wir, haben ihn die Flüchtlingsorganisationen angefragt, ob er uns bei sich aufnimmt. Er sagte sofort zu, weil er einfach nur erleichtert war, dass wir alle überlebt hatten. Nun ist er unser Ersatzvater.

«Ich fand Arbeit als Ziegenhirte. Mit dem verdienten Geld kaufte ich ein Busbillett, um ins Flüchtlingslager zu gelangen»: Dieudonne Ndayishimiye. Foto: Reto Albertalli

Ich flüchtete als Letzter, weil ich bei Mama und Papa in Burundi bleiben wollte, auch wenn dort Gewalt herrscht und Menschen getötet werden. Als sich im Winter 2017 erneut eine Gruppe aufmachte, um nach Ruanda zu gelangen, schickten meine Eltern mich mit. Ich war nicht der Einzige, der ohne Familie unterwegs war, da waren viele Kinder. Mit einem Auto fuhren wir an die Grenze, von wo aus ich alleine nach Ruanda ging. Dort fand ich bei einer Familie Arbeit als Ziegenhirte. Für einen Monat bezahlten mir die Leute einen Lohn von 3000 ruandischen Franc (etwa drei Franken). Mit diesem Geld kaufte ich mir ein Busbillett, um ins Mahama-Flüchtlingslager zu gelangen, wo meine Geschwister bereits lebten. Doch zuerst war ich in einem Transitzentrum. Da gab es keine Programme für Kinder, nichts, was ich hätte tun können. Einen Monat musste ich bleiben.

Auf meiner Reise waren die fremden Menschen, die ich traf, nett zu mir. Trotzdem bin ich froh, in Mahama zu sein, vereint mit meiner Familie. Ich kann zur Schule und habe dank Unicef eine Uniform, auch Schuhe, einen Rucksack, Bücher und Notizblöcke. Meinem Bruder Stany helfe ich, indem ich das Geschirr abwasche, das Haus aufräume oder Wasser hole. Sobald ich frei habe, treffe ich mich mit meinen Freunden auf einem der Spielplätze, die Unicef hier aufgebaut hat. Dann geht es mir gut. Das Einzige, was mir wirklich fehlt, sind meine Eltern. Ich wünschte, wir hätten mehr Geld. Dann könnte ich sie öfter anrufen und ihre Stimmen hören.

...Bernisse Nshimirimana, 39



Mein Sohn Audran Bel Ami Iranzi ist erst zwölf, doch seine Kindheit scheint vorüber zu sein. Dasselbe gilt für seinen Bruder Organ Pégguy Irahamaye. Die beiden sahen vor vier Jahren in Burundi, wie Menschen mit Macheten andere bedrohten, sie ein-sperrten und folterten. Ich bin mir nicht sicher, ob sie begriffen, dass die Leute auf ihre Hinrichtung warteten. Doch mein Mann Patrick Seminega und ich wussten: Heute, morgen oder übermorgen werden diese Frauen, Männer und Kinder sterben. Weil wir nicht zu den Opfern gehören wollten, flohen wir aus Busoni.

Unsere beiden ältesten Buben spielen und lachen selten. Meist sitzen sie in unserem Haus im Mahama-Flüchtlingslager still in einer Ecke. Meine drei jüngsten Kinder hingegen kennen nichts anderes als das Leben im Flüchtlingslager, zwei sind sogar hier geboren.

«Muss ich meinen Kindern sagen, dass wir uns keine Spielzeuge oder neuen Hosen leisten können, leide ich besonders»: Bernisse Nshimirimana. Foto: Reto Albertalli

Für uns Eltern ist die Situation hart. Zwar fühlen wir uns in Sicherheit. Dennoch sind die Umstände schwierig. Unser Haus besteht aus einem Raum, in dem wir alle schlafen, essen und wohnen. Auch unser weniges Hab und Gut ist darin verstaut. Wasserstellen und Toiletten sind vorhanden, befinden sich aber draussen und werden von mehreren Familien benützt. Muss ich meinen Kindern sagen, dass wir uns keine Spielzeuge oder neuen Hosen leisten können, leide ich besonders. Mein Mann arbeitet zwar als Betreuer in einer der kinderfreundlichen Zonen und ich als Erzieherin im Zentrum für Frühentwicklung. Doch unser Einkommen reicht gerade so weit, dass wir bei unseren Nachbarn nicht um Nahrungsmittel betteln müssen. Was wir von den Hilfsorganisationen bekommen, genügt knapp, um zu überleben. Trotzdem sind wir dankbar für jede Unterstützung. Immerhin müssen wir uns nicht mehr fürchten. Und die Kinder dürfen an einem geschützten Ort aufwachsen, wo es sogar Spielplätze und Schulen gibt. Darum will ich auch nicht klagen. Aber hätte ich die Chance, mit meiner Familie in ein sicheres Burundi zurückzukehren, wäre ich glücklicher. Denn in Ruanda sind wir lediglich Flüchtlinge.

