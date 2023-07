Stadtgärtner zu Sturmschäden in Basel – «Die verlorene Biomasse können wir nie mit Jungbäumen ersetzen» Die Basler Stadtgärtnerei entdeckt immer mehr vom Sturm beschädigte Bäume. Amtsleiter Emanuel Trueb erklärt, wie die gefallenen Bäume ersetzt werden sollen. Andrea Schuhmacher

In ganz Basel stehen in den nächsten Tagen Aufräumarbeiten an – dass weitere Bäume notgefällt werden müssen, ist wahrscheinlich.

Nun sind bereits zwei Tage nach dem zerstörerischen Gewitter vom Dienstagabend vergangen – und das Ausmass der Sturmschäden an den Basler Stadtbäumen wird immer noch ermittelt. «Wir entdecken laufend Bäume, die einen Totalschaden erlitten haben», sagt Emanuel Trueb auf Anfrage dieser Zeitung. Dass in den nächsten Tagen und Wochen Notfällungen nötig werden, ist laut dem Leiter der Stadtgärtnerei Basel «sehr wahrscheinlich».

Die Bilanz von rund 50 zerstörten und 200 beschädigten Bäumen dürfte also steigen. Auf die Frage, ob die Stadtgärtnerei die Bäume ersetzt, antwortet Trueb: «Selbstverständlich!» In der Regel eins zu eins – doch wenn sich die Möglichkeit ergebe, wolle man für die gefallenen Gewächse auch mehrere Jungbäume setzen. «Die verlorene Biomasse können wir aber nie mit Jungbäumen ersetzen», sagt Trueb weiter.

400 Jungbäume für einen alten

Ein Altbaum – also ein Baum, der sich in seiner letzten Entwicklungsphase befindet – ist unglaublich wertvoll. Jungbäume können nur bedingt die Umweltleistungen eines Altbaums wie Luftfilterung, Beschattung, Kühlung und CO2-Speicherung ersetzen. Forstwissenschaftler Andreas Roloff von der Technischen Universität Dresden hat zum Beispiel ausgerechnet, dass man circa 400 Jungbäume braucht, um die Wirkungen eines Altbaums mit einem Kronendurchmesser von etwa 20 Metern hinsichtlich seiner Umweltleistungen zu ersetzen.

Wie viele Altbäume vom Sturm in Basel vernichtet wurden, kann Trueb nicht abschliessend beziffern. Im Kannenfeldpark hat es etwa zwei alte Rosskastanien und einen Lederhülsenbaum getroffen. Das berühmteste Beispiel ist wohl die 125-jährige Blutbuche im Schützenmattpark. «Es wäre denkbar, die Blutbuche mit mehreren Jungbäumen zu ersetzen», sagt der Leiter der Stadtgärtnerei weiter.

Die mächtige Blutbuche im Schützenmattpark wurde über 125 Jahre alt.

Allerdings muss sich die Stadtgärtnerei an das Parkpflegewerk – einen Idealplan für den Park – halten. «Die Blutbuche war immer als Solitärbaum gedacht», sagt Trueb. Man werde sich an den ursprünglichen Ideen der historischen Anlage orientieren, um deren Charakter zu erhalten. So werden als Ersatz auch Baumarten gewählt, die zum Grundkonzept der Anlage gehören. «Da der Park stellenweise bewässert wird, können wir durchaus die ursprünglichen Baumarten pflanzen.» Nur in Einzelfällen wolle man neue, an das heutige Klima noch besser angepasste Arten einsetzen. Immerhin: Wenn man den Park gesamthaft anschaue, könne zumindest die CO₂-Leistung eines Baumes durch die anderen Pflanzen kompensiert werden.

Bäume erschlagen Bäume

«Bis die Ökoleistung eines jungen Baumes zum Tragen kommt, geht es aber Jahrzehnte», sagt Emanuel Trueb. Speziell in diesem Jahr begünstigten der nasse Frühling und die nachfolgenden Temperaturen das Wachstum der Bäume – dadurch vergrösserte sich auch die Angriffsfläche für Windböen. «Die gesamtstädtisch durch Zuwachs gebildete Biomasse entspricht wahrscheinlich mehreren Hundert Jungbäumen.» Umso bitterer ist es, dass der Sturm dieser erfreulichen Entwicklung dermassen zusetzte.

Emanuel Trueb, Leiter der Basler Stadtgärtnerei, erklärt, wie die gefallenen Bäume ersetzt werden sollen.

Der Sturm wurde allerdings nicht nur Altbäumen zum Verhängnis. Auch Jungbäume gingen verloren. Einige davon wurden regelrecht erschlagen – von den herabfallenden Ästen der benachbarten Bäume.

Die Ersatzbäume stehen derweil bereit. «Sie warten in der Baumschule in Arlesheim schon auf ihren Einsatz in der Stadt», so Trueb. Ob nun auch die Kugelahorne, die vor zwei Jahren an der Margarethenstrasse ausgegraben wurden, ein Comeback feiern, will die BaZ wissen. Emanuel Trueb muss lachen – und winkt ab: «Die Kugelahorne sind zu klein, sie passen nicht in den Park.»



Andrea Schuhmacher ist Redaktorin im Lokalressort Basel. Sie widmet sich vor allem Themen aus den Baselbieter Gemeinden und der Basler Fasnacht.

